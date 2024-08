Antonella Clerici, rivelazione shock: “Quella cisti era un tumore”

Non ho mai avuto paura. Sono un’ottimista per natura, non devo nemmeno sforzarmi

rivela Antonella Clerici.

Per la prima volta, racconta nel dettaglio la spaventosa operazione d’urgenza a cui è stata sottoposta a metà giugno scorso. “Quella cisti era un tumore“, confessa a OGGI. E aggiunge:

Mi sono svegliata senza ovaie, hanno rimosso tutto..

La verità dopo mesi

La conduttrice, sessantenne, si trovava ricoverata all’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico eseguito da un oncologo.

La preoccupazione è stata inevitabile, dato che l’operazione è arrivata all’improvviso, senza alcun preavviso. Tutto è accaduto molto rapidamente: il giovedì aveva sostenuto una visita non programmata dallo specialista e, appena il lunedì successivo, si è ritrovata in sala operatoria.

Inizialmente, Antonella Clerici non aveva compreso appieno la gravità della situazione, pensando che l’operazione sarebbe stata rinviata a dopo le vacanze estive. Tuttavia, i medici le hanno spiegato che la cisti in questione era in realtà un tumore e che doveva essere rimossa e analizzata entro un termine massimo di 20 giorni..

Mi trovavo a Roma, la città che mi ha dato tutto: il successo, mia figlia, l’agiatezza, gli amici… Ho deciso d’istinto che avrei fatto l’intervento lì. Attraverso un’amica che era in ospedale ho avuto l’indicazione di rivolgermi al professor Vizza e lui mi ha chiamata il giorno dopo per dirmi che il lunedì era stato disdetto uno degli interventi previsti. Anche in questo ho avuto fortuna

Antonella è sempre stata scrupolosa nel sottoporsi a controlli periodici, e anche in questa circostanza la prevenzione si è rivelata fondamentale. Infatti ha raccontato di aver appreso una cosa che prima non conosceva: l’esame istologico aveva confermato che si trattava di un tumore benigno, ma con il potenziale di trasformarsi rapidamente in maligno. Questi tumori sono noti come “tumori borderline“.

Il sostegno della famiglia

Per la sorella Cristina, la notizia è stata un vero choc, anche la loro mamma, Franca, era scomparsa in tre mesi a causa di un melanoma, a soli 55 anni. Questo ricordo doloroso ha reso la situazione ancora più difficile da capire e da affrontare.

Anche il compagno di Antonella, Vittorio Garrone, ha vissuto dall’estero dei momenti di grande apprensione. Era fuori città quando ha appreso la notizia, ma è rientrato immediatamente per starle accanto. Questo gesto ha fatto capire alla conduttrice quanto il suo amato sia un ottimo compagno, descrivendo il suo sostegno come “straordinario”:

è stato solare e positivo, senza mai risultare banale.

Nonostante la sua forte preoccupazione, Vittorio ha sofferto con lei in silenzio, cercando di non farle pesare la sua ansia e solo più tardi le ha confidato quanto fosse spaventato..

Per Antonella, questa esperienza ha rappresentato un’ulteriore conferma di avere al suo fianco un uomo speciale.

La condivisone coi fan

Antonella è una donna “del popolo“, si sa. Ha preferito informare chi la segue e i suoi fan dell’accaduto, spiegandone i motivi e confidando ad OGGI: