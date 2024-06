Antonella Clerici operata d’urgenza: tolte le ovaie, uno “tsunami”

Antonella Clerici operata d’urgenza a Roma. Uno “tsunami” arrivato all’improvviso, ha spiegato la conduttrice Rai sul suo profilo Instagram, tramite cui ha riferito cosa le è accaduto nelle ultime ore. Al popolare volto televisivo sono state tolte le ovaie. E pensare che era sbarcata nella Capitale per andare a trovare un’amica. Poi avrebbe dovuto dirigersi a Napoli per assistere al concerto dell’amico Gigi D’Alessio. Invece si è ritrovata con i piani andati in fumo, costretta al ricovero e ad un intervento chirurgico da effettuare rapidamente.

“Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione”. Ha esordito così ‘Antonellina’ nel post divulgato sui suoi profili social lungo la mattinata del 13 giugno. “Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio – ha aggiunto -.Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

La conduttrice ha quindi ringraziato calorosamente il ginecologo Antonio Tafuri e Adriana Bonifacino che le è stata sempre al fianco con “dolcezza, fermezza e competenza e affetto”. Quindi il grazie al Prof Enrico Vizza per l’empatia “contagiosa”. “La sua frase prima di entrare in sala operatoria: “Stia tranquilla, al resto ci penso io””. Non la dimenticherò”, ha scritto sempre la Clerici che si è infine complimentata con l’Istituto Tumori Regina Elena, l’intera equipe del prof Vizza e tutte le infermiere e gli infermieri che si sono presi cura di lei. “Adesso un po’ di convalescenza… a presto”, le ultime parole rassicuranti.

‘Antonellina’, quindi, adesso svolgerà tutto il percorso post operatorio. Fortunatamente non ci sono state complicazioni e tutto è filato liscio. Dopo la convalescenza potrà tornare alla vita di prima. Tantissimi i fan e i colleghi che, dopo aver letto dell’operazione, le hanno spedito via social messaggi di sostegno. Tra i primi a manifestare vicinanza nel mondo dello spettacolo ci sono stati Simona Ventura, Monica Leofreddi, Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Caterina Balivo, Fiorella Mannoia, Chiara Ferragni, Kledi, Samantha De Grenet, Vanessa Incontrada. E ancora: ecco messaggi di Mara Venier, Alessia Marcuzzi e Luciana Littizzetto.

Antonella Clerici, una stagione televisiva al massimo

Quella appena conclusa, per ‘Antonellina’ è stata una stagione televisiva vissuta al massimo e da incorniciare. Ha condotto quattro programmi su Rai Uno. Tutti sono stati un successo. È sempre mezzogiorno ha ottenuto ottimi dati di ascolto. Ancor meglio hanno fatto The Voice Senior, The Voice Generation e The Voice Kids. Ora si riposerà e si rimetterà in sesto, pronta a ripartire per la stagione 2024/2025.