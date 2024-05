È sempre mezzogiorno: Clerici non condurrà più da sola

A settembre ci saranno una serie di novità per il programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì prima del tg delle 13.30. La nuova stagione è già stata riconfermata ma ci sarà un’importante novità.

Con il nuovo palinsesto la Clerici sarà impegnata anche con altri programmi, dunque, secondo Tv Blog, arriverà Federico Quaranta a farle da spalla. In questo modo il pubblico, da sempre abituato ad una sua conduzione in solitaria, si ritroverà a vederla in coppia con un uomo. Chissà se ad Antonella ciò sta bene, soprattutto perché spesso ha ribadito che le piace avere in mano le redini delle sue trasmissioni.

Quaranta le dovrà essere da supporto soprattutto mentre sarà occupata con le varie declinazioni di The Voice. Ma non è la prima volta. Infatti già tra il 2015 e il 2017 dovette sostituire la collega a La prova del cuoco. I due sono legati da un bel rapporto quindi magari lui è benvoluto dalla conduttrice.

Non solo, Federico tornerà al timone di altri programmi. In particolare di due spin off di Linea Verde: Linea Verde Discovery e Vista Mare, un nuovo programma dedicato ai borghi marini italiani, che andrà in onda nel daytime. Pare anche che, dopo la sperimentazione su Rai 3 de Il Provinciale, a Quaranta verrà assegnata anche questa conduzione.

Antonella Clerici: progetti per il 2024-2025

Per la nuova stagione televisiva è stato già confermato È sempre mezzogiorno. Il cast dovrebbe rimanere invariato. Ma ancora c’è incertezza su un possibile ritorno di Lorenzo Biagiarelli. Dopo l’accaduto della signora morta suicida, quando si è scoperto che la recensione per la quale era diventata famosa fosse falsa, Lorenzo dall’opinione pubblica è stato accusato di istigazione al suicidio. Così aveva deciso di lasciare la trasmissione, di comune accordo con gli autori. Ora però il caso è stato archiviato, dunque c’è la possibilità che possa ritornare.

Antonella sarà occupata anche con gli spin off di The Voice che sono già stati riconfermati, oltre alla versione classica. C’è poi la possibilità di Sanremo, lei è uno dei nomi spesso citati. Ma a Belve aveva rivelato di non essere stata contattata e che una conduzione in coppia non l’avrebbe mai accettata.