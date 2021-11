Claudio Bisio festeggia Zelig e punge la rete: “Tre puntate? Un peccato”

Zelig è rimasto nei cuori del pubblico di Canale 5 e ieri sera c’è stata la conferma. Il programma comico è tra quelli storici della televisione, scomparso dai palinsesti Mediaset cinque anni fa. Zelig è andato in onda per sei anni su Italia 1 prima di essere promosso sulla rete ammiraglia nel 2003, dove i comici si sono esibiti fino al 2016. Tanti anni, tantissimi comici e tantissime risate, poi lo stop. Uno stop che si è fermato ieri, quando Zelig è tornato in tv e il tempo è sembrato non essere mai passato. E potrebbe rappresentare un cambio di rotta per Mediaset, che nella sfida agli ascolti tv non sempre riesce a prevalere sulla rivale Rai Uno ormai.

L’affetto e il calore con cui il pubblico di Canale 5 ha riaccolto Claudio Bisio e Vanessa Incontrada è stato enorme, tangibile ed evidente. I social sono esplosi, tutti si sono riversati sul Web per manifestare la propria gioia nel rivedere Zelig in tv. Anche con i comici di sempre, oltre a quelli nuovi. Già ieri sera durante la prima puntata sui social tutti hanno chiesto di far durare di più il programma. Al momento infatti Zelig andrà in onda per sole tre puntate. Poche per chi ha riassaporato il gusto della leggerezza e della spensieratezza.

Zelig ieri sera è stato seguito da più di quattro milioni di spettatori, un risultato forse inatteso per qualcuno ma di sicuro sperato. Il successo è sotto gli occhi di tutti, almeno quello della prima puntata, per questo per festeggiare Claudio Bisio ha scritto un messaggio sui suoi profili social. Nel messaggio però c’è anche una piccola frecciatina alla rete:

“Grazie a tutti! Ora stiamo preparando una seconda puntata che è una bomba! Davvero un peccato farne solo tre… Beh, per questa volta va così”

Insomma, Claudio Bisio è d’accordo col pubblico: ci vorrebbero più puntate di Zelig e lo ha fatto capire in modo chiaro. Mediaset deciderà di dare ascolto alle richieste del suo pubblico? Schiererà Zelig anche in primavera? Queste tre puntate, magari, erano solo un test e vedendo la reazione positivissima del pubblico nulla vieta che Claudio e Vanessa potrebbero tornare già in primavera. E magari con più puntate rispetto a quelle in programma al momento.