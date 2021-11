Zelig torna in tv e fa subito boom: la richiesta a Mediaset

Zelig è tornato in televisione a dieci anni dall’ultima edizione. Al timone ancora una volta Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, sempre più in sintonia nonostante lo scorrere del tempo. Il ritorno sul piccolo schermo del programma comico è stato accolto positivamente dai telespettatori. Tanti, tantissimi, i commenti entusiastici alla prima puntata, andata in onda su Canale 5 giovedì 18 novembre.

Molti utenti hanno usato la parola nostalgia mentre altri hanno apprezzato le incursioni delle vecchie glorie e quelle dei nuovi comici. Tra un tweet e l’altro non è mancata, da parte del pubblico, una precisa richiesta a Mediaset: quella di allungare Zelig. Al momento, infatti, l’azienda ha inserito in palinsesto solo tre puntate della trasmissione. Troppo poche per i telespettatori, che sperano in un eventuale allungamento.

“Solo tre puntate? Non scherziamo, io voglio Zelig fino a maggio”, ha scritto una fan sui social network. Qualcun altro ha invece sottolineato ironicamente: “Capisci che abbiamo fallito quando di Zelig ci sono solo tre puntate e invece il Grande Fratello Vip va avanti fino al prossimo autunno”.

C’è chi ha poi proposto di aprire una petizione per avere più puntate di Zelig su Canale 5. Mediaset accoglierà la richiesta del pubblico? Di sicuro molto dipenderà dagli ascolti di questa edizione. Lo show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio deve vedersela con la nuova fiction Rai Un professore con Alessandro Gassman.

25 vecchie glorie, 25 nuovi comici

Nella prima puntata è stato molto apprezzato il monologo di Teresa Mannino sulle cinquantenni di oggi. Parecchi hanno evidenziato la bravura della comica di Palermo e hanno chiesto a gran voce una maggiore presenza in tv dell’artista.

Tra le vecchie glorie presenti a Zelig anche: Ale e Franz, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Teo Teocoli, Annamaria Barbera, Giuseppe Giacobazzi, Raul Cremona, Maurizio Lastrico e Mago Forest. Tra le giovani leve: Ippolita Baldini, Max Angioni, Vincenzo Albano, Luca Cupani, Vincenzo Comunale, Corinna Grandi, I senso D’oppio.

Gli autori Gino e Michele hanno ammesso che mai come oggi – dopo l’arrivo della pandemia da Coronavirus – c’è bisogno di divertimento e spensieratezza e si sono detti felici di questo ritorno in tv di Zelig.