Claudio Amendola: il segreto sulla moglie e il sogno del figlio Rocco

Claudio Amendola, venti anni insieme alla moglie Francesca Neri: il segreto della coppia

Claudio Amendola e Francesca Neri formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Insieme da venti anni, marito e moglie dal 2010, non hanno mai avuto crisi e non sono mai stati al centro di gossip spiacevoli. Un vero e proprio esempio tra gli attori di cinema e tv. Ma qual è il segreto dell’unione tra Claudio e Francesca? Sicuramente il grande amore che provano l’uno per l’altra, così intenso e profondo. Ma pure il fatto di essersi conosciuti nel momento giusto, quando entrambi erano già maturi e pronti ad amare con maggiore forza e vigore. “Ci ha aiutati molto il fatto di esserci incontrati tardi, in età matura, con il nostro bagaglio di esperienza e la nostra voglia di stabilità e famiglia”, ha spiegato l’attore di Nero a metà al settimanale Vero. Prima di conoscere la sua attuale moglie, Amendola è stato sposato con Marina, con la quale ha avuto due figlie, Alessia e Giulia, rispettivamente classe 1984 e 1989.

Claudio Amendola racconta l’amore per Francesca Neri

“Negli anni abbiamo imparato a rispettarci, a sopportare i nostri piccoli difetti, a perdonarci. Devo ammettere che non abbiamo fatto fatica a stare insieme tutti questi anni. Ci amiamo ancora tanto, lo dimostra il fatto che se sono fuori qualche giorno, lei mi manca e anche molto. L’incontro con Francesca è stato fondamentale per me, mi ha cambiato la vita”, ha aggiunto Claudio Amendola. Che, per amore della Neri, ha pure rinunciato ad alcuni importanti progetti ad Hollywood. “Lei mi ha permesso di scoprire come e quanto si possa amare una persona. Un sentimento talmente importante che sarebbe un peccato mortale sciupare, oppure sprecare”, ha osservato il figlio di Ferruccio Amendola. Tra l’altro Francesca è stata fondamentale quando Claudio è stato colpito da infarto: è stata la Neri a portare il marito subito in ospedale.

Il figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri

Nel 1999 Claudio Amendola e Francesca Neri hanno avuto un figlio, Rocco. Il ragazzo non intende seguire le orme dei genitori. Come svelato dal padre, il giovane sogna di lavorare nel mondo del calcio e magari diventare un dirigente sportivo. Claudio ha infatti trasmesso al figlio la grande passione per la Roma. Diversa invece la situazione delle altre figlie dell’attore: Alessia è un’affermata doppiatrice mentre Giulia non fa alcun lavoro artistico.