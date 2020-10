Claudia Galanti al Gf Vip 5? Dopo i rumors arriva la sua risposta

Claudia Galanti sarà una nuova concorrente del Gf Vip 5? Da qualche giorno sul Web si vocifera parecchio sui nuovi ingressi nella Casa e in particolare sono emersi sei nomi circa i candidati. Tra questi c’è anche quello di Claudia Galanti, che avrebbe di sicuro una storia profonda ed emozionante da raccontare nel reality show di Canale 5 ma pare che non succederà. La Galanti infatti ha smentito nelle ultime ore la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A Giornalettismo, infatti, ha spiegato di non aver mai sostenuto nessun provino per entrare nella Casa, né ha ricevuto alcuna proposta e tanto meno è stata cercata dagli autori. Questo perché, ha raccontato, Alfonso Signorini sa bene che oggi Claudia Galanti non parteciperebbe al Gf Vip perché si sta dedicando a un altro progetto che riguarda la cucina, una sua grande passione. Sta investendo tanto in questo nuovo progetto e perciò non ha intenzione di sottrarre allo stesso tempo ed energie.

Claudia Galanti non sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip: la smentita ufficiale

Questo progetto, che si chiama Foodbeats, è nata insieme a dei soci con la volontà di raccogliere delle idee per dare modo alla gente di ricreare in casa dei piatti gourmet. “Sono entusiasta di questa nuova sfida. La cucina è la mia passione, significa tanto per me: una rinascita, una seconda vita”, ha aggiunto a tal proposito. Al momento quindi è questo l’unico progetto che riesce a renderla felice e serena, per questo non rinuncerebbe per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Il suo è quindi un addio al mondo della tv. A meno che non le proponessero un cooking show, ha specificato. Pare chiaro quindi che bisogna depennare il nome di Claudia Galanti tra quelli sui possibili nuovi concorrenti del Gf Vip 5. Chi sono gli altri? Facciamo il punto.

Nuovi concorrenti Gf Vip 5, i nomi spuntati finora sul Web

Il primo è quello di Claudio Sona, saltato fuori quando Signorini ha annunciato un concorrente gay. Poi ci sono altri tre nomi inediti e uno che invece era già previsto ma è slittato. Quest’ultimo è Paolo Brosio, pronto a entrare dopo il Covid. Gli altri tre invece sono Francesco Nozzolino, Alice Bellagamba e Alejandra Onieva, attrice spagnola nota in Italia per il ruolo di Soledad ne Il Segreto. Risulteranno anche questi solo rumors del Web oppure tra questi ci sono davvero i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip?