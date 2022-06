Claudia Dionigi incinta, Lorenzo Riccardi: “Perché non andrò in sala parto”

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia tra le più amate germogliate negli studi di Uomini e Donne, diventeranno presto genitori. I due giovani hanno dato la lieta notizia pochi giorni fa sui social, attraverso un video romantico e zuccheroso. L’ex corteggiatrice è al quarto mese di gravidanza e il termine della nascita è previsto per il 21 dicembre 2022. Appenderanno un fiocco azzurro o un fiocco rosa sul portone di casa? A luglio ci sarà il gender reveal party, dunque al momento resta il riserbo sulla questione. Il mistero sarà comunque risolto a breve.

Al netto di tutto ciò, quali sono le sensazioni provate dall’ex tronista in questo periodo? Riccardi, conversando con i suoi ‘seguaci’ di Instagram, ha spiegato come sta vivendo il fatto di diventare papà, rendendo anche noto che non ha intenzione di entrare in sala parto quando il bebè verrà alla luce.

Lorenzo, tra confidenze e rivelazioni, ha fatto sapere di provare da un lato timore, dall’altro una grande gioia. “È una sensazione strana. Da una parte ho una paura fot…ta perché non so come si fa il padre. Quindi è normale avere paura. Dall’altra sono l’uomo più felice del mondo perché non c’è cosa più bella”, ha confessato l’ex tronista che ha poi aggiunto che non metterà piede in sala parto quando Claudia partorirà. Motivo? Anche in questo caso c’entra la ‘fifa’ e il fatto che Riccardi, innanzi a certe scene, rischia il mancamento:

“Non penso che assisterò al parto. Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!”.

Il ragazzo ha inoltre rivelato che preferirebbe che arrivasse un maschietto. “Io vorrei un maschio che mi spacca tutta casa!”, ha chiosato. Naturalmente, laddove dovesse nascere una femminuccia, la inonderebbe comunque di affetto e calore.

Nelle scorse ore ha parlato anche Claudia, spiegando che i primi mesi della gravidanza non sono stati una passeggiata in quanto ha dovuto affrontare giorni interi di nausee, un sintomo tipico del primo periodo della dolce attesa. Adesso invece la situazione è migliorata e sta meglio. L’ex volto di UeD ha anche reso noto che, a parte le nausee, tutto sta procedendo senza intoppi.

Il percorso di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne

Il milanese classe 1996 ha ricoperto vari ruoli nel dating show di Canale Cinque. Le prime apparizioni le ha fatte in qualità di corteggiatore, tentando di conquistare Ludovica Valli e Sara Affi Fella. In entrambe le occasioni rimase a bocca asciutta. Poi si sedette sul Trono, conoscendo Claudia Dionigi. Un amore vero, culminato appunto con la convivenza e la gravidanza della giovane. Riccardi ha anche ricoperto il ruolo di opinionista nel programma.