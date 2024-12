Claudia Dionigi a Verissimo dice la sola cosa da non dire a Toffanin

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, freschi di nozze celebrate una settimana fa a Nola, sono sbarcati nello studio di Verissimo per raccontare le emozioni vissute durante il matrimonio e i dettagli inediti della cerimonia. Tante lacrime commosse in studio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha inoltre narrato di aver cambiato totalmente idea sulle nozze, rimarcando che ha compreso solo vivendole quanto sia importante l’unione davanti a Dio.

“Un giorno meraviglioso”, ha scandito subito Claudia. Le ha fatto eco il neo marito: “Non ho pianto così tanto nemmeno quando è nata mia figlia, non so se è una cosa bella o brutta”. In effetti durante il matrimonio l’ex tronista ha versato lacrime a profusione, da mattina a sera. Naturalmente lacrime di gioia e amore. “La notte prima non ho dormito, poi quando ho visto lui fuori dalla chiesa che piangeva – ma tanto piangeva – ho detto: “Mi ama proprio tanto””, ha aggiunto la Dionigi.

Spazio poi alle immagini delle nozze. Pure a quelle di una gaffe capitata durante una fase della cerimonia. La Dionigi, evidentemente rapita dalle emozioni, è andata un attimo in confusione nel momento in cui ha dovuto infilare la fede al dito di Lorenzo: “Ho sbagliato mano, ma più di una volta. Non riuscivo a infilargli l’anello”, ha raccontato sorridendo la donna.

“Prima di sposarci dicevo: non cambierà nulla, viviamo insieme da tempo. E invece no, ci siamo promessi davanti a Dio, lui non è più il mio fidanzato ma mio marito”, ha sottolineato Claudia. Silvia Toffanin ha sussurrato un “cucciola”. Chissà cosa avrà pensato la conduttrice che, non è un mistero, vorrebbe sposare Pier Silvio Berlusconi. Il manager però pare proprio non avere alcuna intenzione di farle la proposta, nonostante i tanti anni di convivenza. Forse c’è solo una cosa che non dovrebbe essere detta alla presentatrice, per tatto e non perché ci sia qualcosa di male: appunto un discorso sull’importanza delle nozze vista la sua situazione. Senza dubbio la Dionigi non ha nemmeno pensato alla faccenda, ma tant’è.

Lorenzo e Claudia hanno inoltre aggiunto che hanno assolutamente intenzione di allargare la famiglia: “Sì sì, stiamo pensando a un fratellino o a una sorellina per Maria Vittoria (la loro primogenita, ndr)”. Toffanin ha poi lanciato una clip in cui si è vista la sorella di Riccardi dire in una valle di lacrime quanto voglia bene al fratello e alla cognata. Lorenzo è crollato per la commozione ed è finito a sua volta in preda al pianto, non riuscendo a proferire parola per qualche secondo. Nel riprendersi ha scandito un amoroso “lei è una ragazza d’oro, è splendida”.

Infine spazio anche ad un po’ di gossip. Al matrimonio c’erano anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, due ex storici di Uomini e Donne. Come è andata la reunion? “Un incontro particolare, ma è andato tutto bene”, hanno detto sghignazzando i due neo sposi.