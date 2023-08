Classifica Fimi 04/8-10/8: The Kolors imbattibili. I dati, top e flop

La classifica FIMI di singoli e album per il periodo compreso tra il 4 e il 10 agosto: i The Kolors stabili al primo posto

Un’altra settimana è passata e la Federazione Industria Musicale Italiana, nota come FIMI, ha rilasciato la nuova classifica dei singoli più venduti nel periodo che va dal 4 al 10 luglio. Rispetto alla settimana scorsa, non c’è stato alcun cambiamento nelle prime dodici posizioni. Al primo posto troviamo gli ormai imbattibili The Kolors con la loro hit estiva Italo Disco. A completare il podio ci sono ancora Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri, seguiti da Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton. Fermo al quarto posto il brano Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31, mentre al quinto posto rimane stabile Bellissimissima di Alfa.

Di seguito la classifica della top 20:

The Kolors con Italodisco Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Alfa con Bellissimissima Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Annalisa con Mon Amour Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Marco Mengoni feat. Elodie con Pazza Musica Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana Rocco Hunt con Non Litighiamo Più Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa Lazza con Cenere Blanco e Mina con Un briciolo di allegria Merk & Kremont, Tananai e Marracash con Un altro mondo Irama, Rkomi & Shablo con Hollywood Dua Lipa con Dance the night

Nel resto della classifica, tra i cambiamenti degni di nota troviamo (It Goes Like) Nanana di Peggy Gou, che sale di ben quattro posizioni finendo al 13esimo posto. In leggero calo Rocco Hunt e Blanco e Mina, che con i loro singoli Non litighiamo più e un Briciolo di allegria scendono di una posizione rispetto alla settimana scorsa, classificandosi rispettivamente al 14esimo e 17esimo posto. Infine, chiude la classifica Dua Lipa con il singolo colonna sonora del film Barbie, Dance the night, che ha guadagnato ben 6 posizioni rispetto alla scorsa classifica.

Classifica Fimi, gli album: domina Travis Scott

Per quanto riguarda gli album, al vertice troviamo ancora una volta il rapper americano Travis Scott, che ha recentemente presentato il suo nuovo album “Utopia” con un concerto evento al Circo Massimo di Roma. Rimane invariato il resto del podio, con La Divina Commedia di Tedua e 10 di Drillionaire rispettivamente al secondo e terzo posto. Guadagna una posizione Il coraggio dei bambini – Atto II di Geolier, classificandosi al quarto posto. Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, invece, scende e si posiziona al quinto posto.

Di seguito la top 10: