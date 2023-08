Classifica Fimi 28/7-03/8: cambia il podio, top e flop. Tutti i dati

Nuova settimana, nuova classifica della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), nella quale è possibile apprendere quali sono stati i singoli e gli album più ascoltati in Italia tra il 28 luglio e il 3 agosto. Al primo posto, esattamente come la scorsa settimana, si conferma Italodisco dei The Kolors seguiti ancora una volta da Ava, Anna e Capo Plaza con il singolo Vetri Neri.

Al terzo posto invece una variazione rispetto alla scorsa settimana: si scambiano di posto Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise e Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton. Il primo singolo scende al quarto posto mentre Bon Ton sale aggiudicandosi il podio. Infine al quinto posto si trova nuovamente Alfa con Bellissimissima, che conferma la posizione aggiudicatasi la scorsa settimana confinando i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte al sesto posto per la seconda volta.

Di seguito la classifica della Top 20:

The Kolors con Italodisco Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Alfa con Bellissimissima Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Annalisa con Mon Amour Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Marco Mengoni feat. Elodie con Pazza Musica Rocco Hunt con Non Litighiamo Più Blanco & Mina con Un Briciolo di Allegria Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa Lazza con Cenere Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana Irama, Rkomi & Shablo con Hollywood Merk & Kremont, Tansania & Marracash con Un altro mondo Bad Bunny con Where She Goes

Perde tre posizioni rispetto alla scorsa settimana Hoè di Tedua e Sfera Ebbasta mentre guadagna l’ottavo posto Fragole di Achille Lauro e Rose Villain, in risalita di due posti rispetto all’ultima classifica. Stabile invece, per la seconda settimana di seguito, Angelina Mango con la sua Ci Pensiamo Domani. Molto bene anche Taxi Sulla Luna di Emma, Tony Effe e Takagi e Ketra che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana mentre rimangono stabili Pazza Musica del duo Elodie-Mengoni e Cenere di Lazza.

Classifica FIMI, gli album: bene Mengoni, calano Rkomi e Irama

Per quanto riguarda gli album Utopia di Travis Scott si aggiudica la medaglia d’oro di questa settimana mentre La Divina Commedia di Tedua scende inesorabilmente al secondo posto. In discesa anche 10 di Drillionaire e Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari. Perde punti anche Materia (Prisma) di Marco Mengoni, che si aggiudica il sesto posto e cala di una posizione rispetto alla scorsa settimana, esattamente come Sirio di Lazza che passa alla settima posizione. Buon esordio invece per Post Malone con Austin, pubblicato lo scorso 28 luglio, che si aggiudica l’ottavo posto.

Di seguito la classifica completa: