Clarissa e Federico di UeD, è nato il secondo figlio: il nome scelto

Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne hanno accolto il loro secondo figlio. Dopo la nascita della prima figlia, Arya, nel 2020, ecco che i due ex volti del Trono Classico allargano la famiglia formando la coppietta. A dare la lieta notizia è stato l’ex corteggiatore attraverso il suo profilo Instagram. Qualche ora prima, Federico aveva fatto sapere che si trovavano in ospedale in attesa di dare il benvenuto al loro secondo figlio. Per quanto riguarda il nome, il secondo figlio di Clarissa e Federico si chiama Christian.

“Siamo ancora qui in attesa del nostro piccolino”, ha scritto Gregucci. Dopo di che, l’ex corteggiatore ha condiviso la manina del loro secondo figlio annunciando che Clarissa ha partorito: “Benvenuto amore nostro”. Poco dopo, l’ex tronista ha condiviso un video in cui appare la piccola Arya che accarezza il fratellino:

“E quando pensi che non si possa amare più di così, diventi mamma per la seconda volta. Benvenuto al mondo Christian. La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia”

Una gravidanza non semplice per la Marchese, che aveva svelato al pubblico che la segue i momenti difficili vissuti durante questa dolce attesa. Non solo, l’ex tronista ha anche parlato del peso del bambino, facendo sapere che avrebbe potuto raggiungere i 4,7 kg.

Ieri Clarissa si era sfogata con i suoi fan rivelando altre difficoltà riscontrate da giovane mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato il suo discorso rivelando di voler fare “un po’ di instaverità”. In questo modo, ha voluto mostrare la sua vicinanza ad altre mamme che si ritrovano ad affrontare le sue stesse difficoltà. “Mamme all’ascolto se anche voi avete la mente affollata da mille pensieri, voglio farvi sapere che non siete sole”, ha dichiarato inizialmente Clarissa.

L’ex Miss Italia ha poi spiegato il motivo per cui di recente non sta dormendo la notte. Nei primi giorni del mese di aprile tutto faceva pensare alla coppia del Trono Classico che il secondo figlio “sarebbe nato prima della DPP”. Con il termine DPP si parla della data presunta del parto. Dunque, i due genitori pensavano che il bambino sarebbe nato prima. E questo per loro sarebbe stato l’ideale.

Questo perché Clarissa e Federico si recheranno a Milano i primi di maggio, dove lei dovrà affrontare “tre giorni di impegni di lavoro no stop”. Dopo Milano, la coppia dovrebbe tornare in Toscana. Qui dovranno fare lavatrici e valigie nuovamente per raggiungere Roma per poi tornare nuovamente nella regione toscana per completare definitivamente il trasloco in due settimane. Tutto questo in sole due settimane.

La data presunta del parto corrispondeva proprio a oggi, venerdì 21 aprile 2023. E il secondo figlio di Clarissa e Federico ha rispettato i tempi previsti ed è nato questa mattina. La Marchese, durante il suo sfogo delle scorse ore, ha ammesso di sapere abbastanza bene cosa significhi essere una neo mamma. L’ex tronista è così entrata nel dettaglio:

“Ma questa volta, oltre a dedicarmi a una nuova vita, dovrò fare altre mille cose. Per non parlare del fatto che dovrò dare il mio massimo anche ad Arya. Capite bene che tutto sembra essere un caos”

La morale della favola è che nessuna mamma dovrebbe sentirsi sola. L’ex tronista, infatti, ci ha tenuto a precisare che tutte le madri devono affrontare situazioni complicate e difficili da gestire. “Dobbiamo solo pensare che noi siamo una forza della natura che riusciremo in tutto e che andrà tutto benissimo”, ha concluso Clarissa aggiungendo la scritta ‘positive energy’.