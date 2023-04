Clarissa Marchese è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza. Sono passati ormai quasi 6 mesi da quando, lo scorso ottobre, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha annunciato di aspettare il secondo figlio dal marito Federico Gregucci, conosciuto proprio negli studi del dating show di Canale 5 nel 2017. I due, sposati da quattro anni, hanno già una bambina di nome Arya, nata nel 2020, che appare molto spesso sui loro canali social. L’ex Miss Italia è da sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, e, ovviamente, tiene in costante aggiornamento i suoi followers sull’andare della sua gravidanza e del bebé che sta per arrivare.

A tal proposito, Clarissa ieri 3 aprile aveva tenuto i fan sulle spine dopo aver pubblicato una foto del marito in ospedale. Alcune ore fa, ha spiegato come si trattasse solamente di una visita medica, in cui le è stato comunicato che il suo bambino gode di ottima salute. Inoltre, l’influencer è venuta a conoscenza anche di un curioso dettaglio riguardo il piccolo. Secondo quanto rivelato dal medico, il figlio della coppia di “UeD” potrebbe già nascere, dato che è già arrivato a pesare 3,70 kg, lo stesso peso della loro prima figlia al momento della nascita. La Marchese ha raccontato che, nel caso dovesse partorire nella data prestabilita, il bambino potrebbe superare abbondantemente i 4 kg, arrivando addirittura ai 4,7 kg. “Io non partorisco bambini, ma piccoli giganti“, ha commentato ironicamente.

Per sdrammatizzare la situazione, la modella sarda ha comunicato che da ora in poi avrebbe ricominciato a ‘mettere a dura prova’ il suo corpo così da velocizzare il parto, che pare proprio non sarà semplicissimo. Insomma, il bambino ormai potrebbe nascere in qualsiasi momento e Clarissa non vede l’ora. Non resta che attendere per scoprire quando lei e Federico daranno il lieto annuncio.

La difficile gravidanza di Clarissa Marchese

Clarissa Marchese ha più volte raccontato di quanto questa sua seconda gravidanza sia stata difficile per lei. “Mi sta levando dieci anni di salute”, aveva detto ai tempi dell’annuncio. A differenza della sua prima esperienza con la figlia Arya, doveva aveva vissuto una gravidanza più che tranquilla, questa volta l’ex corteggiatrice ha avuto vari problemi e dolori sin dalle prime settimane. Ultimamente, però, le cose sembrerebbero andare meglio. In una storia Instagram pubblicata oggi 4 aprile ha infatti detto di aver finalmente risolto un problema che l’ha accompagnata in questi mesi, che racconterà presto ai suoi seguaci.