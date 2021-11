Cicciolina: “Vasco Rossi mi aveva seguito in bagno”, appello al cantante

In occasione dei suoi 70 anni Ilona Staller – nota ai più come Cicciolina – ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 24 novembre. Tra un aneddoto e l’altro l’ex attrice a luci rosse ha svelato un retroscena su Vasco Rossi, che ha avuto modo di conoscere qualche anno fa. Un incontro che Ilona ha definito un vero e proprio rimpianto.

Le parole di Ilona Staller su Vasco Rossi

Questo il racconto dell’ungherese:

“Molti anni fa ero sul palco al Bandiera Gialla e quella sera c’era un giovanissimo Vasco Rossi, che era stupendo e mi aveva seguito in bagno. E io, scema io, ero uscita da un’altra porta, scappata via. Perché, veramente non lo so”

Cicciolina ha dunque voluto lanciare un appello al rocker di Zocca:

“Mi dispiace tanto non averti baciato Vasco. Ora mi piacerebbe tanto farlo. O almeno scrivi una canzone per me”

Vasco Rossi risponderà presto a Ilona Staller? In realtà non è la prima volta che quest’ultima fa richieste al cantante emiliano. Già qualche anno fa, più precisamente nel 2013, Cicciolina aveva ammesso che Vasco era uno dei suoi cantanti preferiti e aveva chiesto pubblicamente a Rossi di scriverle una canzone.

Nella sua lunga carriera Cicciolina si è data da fare pure come interprete musicale e ha inciso tre album. Brani bollenti che Ilona Staller cantava soprattutto nei suoi spettacoli dal vivo. L’artista doveva partecipare pure ad un Festival di Sanremo ma alla fine la sua apparizione è sfumata.

Cosa fa oggi Cicciolina

Al momento Ilona Staller è concentrata sulla sua attività di pittrice ma sogna di tornare presto in tv. A Cicciolina piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip, all’Isola dei Famosi o a Ballando con le Stelle. Il suo nome si è fatto più volte negli ultimi anni ma la sua partecipazione non si è mai concretizzata.

Secondo la neo 70enne c’è qualcuno che non vuole farla lavorare nella televisione italiana. Non per via del suo mestiere da attrice di film per adulti bensì per problemi di altro tipo, forse politici. In attesa di qualche importante chiamata Cicciolina si consola con la pittura.

