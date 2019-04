Cicciolina confessa: “Ho speso i miei risparmi, ora vendo tutto”

Ilona Staller, in arte Cicciolina, si confessa sulla sua situazione economica e dichiara: “Ora vendo tutto”

Ilona Staller, in arte Cicciolina, si racconta su Vanity Fair nel numero in uscita mercoledì 10 aprile. L’attrice ricorda così la sua situazione economica attuale e la sua intenzione di vendere i suoi cimeli. “Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento“, ha dichiarato a Vanity Fair, “Dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro“. La situazione economica di Cicciolina è peggiorata quando il suo vitalizio da ex parlamentare è stato pignorato dall’autorità giudiziaria per delle spese condominiali non pagate, da quel momento la sua vita è cambiata e ha speso tutti i risparmi di una vita. Ora per vivere un vita decente, ha deciso di mettere all’asta alcuni oggetti e non solo importanti per lei. Non solo il famoso vestito reduce del suo esordio in politica, ma anche l’attico in suo possesso a Roma.

Cicciolina e i debiti: tutto ciò che metterà in vendita

Non solo l’ormai famoso vestito che ha caratterizzato il suo esordio in politica nel 1987, ma Cicciolina metterà in vendita anche il superattico da 250 metri quadri a Roma, precisamente sulla Cassia, in cui l’attrice hard viveva e teneva uno stormo di colombe bianche, un’oca e una tigre del Bengala. “Non la portavo mai fuori perché una volta, da cucciola, aveva azzannato una bambina al parchetto, senza conseguenza per fortuna“, ha raccontato questo aneddoto sulla sua vita su Vanity Fair, “Da adulta è caduta dal balcone ed è finita nel giardino di sotto. L’ho mandata in una clinica […] poi l’ho venduta“. In vendita anche un pianoforte bianco a mezza coda, valutato su Facebook ben 30 mila euro.

Cicciolina e l’amore: l’attrice sogna un fidanzato

Dopo il matrimonio con Jeff Koons, finito da soli 3 anni, Cicciolina sogna ancora il grande amore. Ha confessato infatti di non essere innamorata da tantissimo tempo e di aspettare ancora un persona che le voglia davvero bene. “Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene“.