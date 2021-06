Ilona Staller vitalizio dimezzato, quanto guadagna oggi: l’attacco a Di Maio

Che fine ha fatto Ilona Staller, detta anche Cicciolina? L’ex attrice a luci rosse ha oggi 69 anni e ama dedicarsi a due grandi passioni: la pittura e i gatti. In una lunga intervista concessa al settimanale Vero l’ungherese ha parlato del vitalizio che continua a ricevere per via del suo impegno di parlamentare svolto dal 1987 al 1992.

Un impegno che per anni ha permesso a Ilona Staller di ricevere un sostanzioso vitalizio che tanto ha fatto discutere. Da circa tre anni il vitalizio è stato dimezzato con i tagli operati dal Movimento 5 Stelle. Quanto guadagna oggi Cicciolina? Appena 800 euro, come rivelato dalla diretta interessata alla rivista diretta da Rossella Rasulo.

Per scelta di Ilona una parte viene addirittura devoluta in beneficenza. Cicciolina non ha esitato però ad attaccare Luigi Di Maio, attuale Ministro degli Esteri e membro dei M5S. Queste le parole colme di rabbia della Staller:

“Di Maio mi ha massacrata per fare la propria campagna elettorale sui vitalizi. Di conseguenze, anche la gente aveva iniziato ad aggredirmi sui social. Chiediamo a Di Maio quanto percepisce al mese? Sicuramente più di 10 mila euro. Vorrei invitare lui e gli altri politici a tagliarsi un quarto dello stipendio”

Al momento Ilona Staller è concentrata sulla sua attività di pittrice ma sogna di tornare presto in tv. A Cicciolina piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip, all’Isola dei Famosi o a Ballando con le Stelle. Il suo nome si è fatto più volte negli ultimi anni ma la sua partecipazione non si è mai concretizzata.

Secondo Ilona Staller c’è qualcuno che non vuole farla lavorare nella televisione italiana. Non per via del suo mestiere da attrice di film per adulti bensì per problemi di altro tipo, forse politici. In attesa di qualche importante chiamata Cicciolina si consola con la pittura.

Durante l’emergenza Coronavirus la Staller ha dipinto molti quadri e in questo periodo sta preparando una mostra con la quale girerà tutto il mondo. Inoltre Ilona sta per avviare una collaborazione con un’azienda estera. Un progetto top secret: la diretta interessata ha preferito non svelare di più per scaramanzia.

E l’amore? Al momento Ilona Staller non è fidanzata. L’unico desiderio di Cicciolina è quello di tornare a vivere appieno, senza più l’ingombrante Coronavirus.

Cicciolina ha un figlio, Ludwing, che ha ormai 29 anni. Il ragazzo è frutto della relazione con l’artist americano Jeff Koons.