Ciavarro-Incorvaia, luna di miele in Italia: c’entra Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono da poco convolati a nozze e si stanno attualmente godendo le vacanze in compagnia dei piccoli Gabriele e Nina. Il settimanale Chi li ha recentemente paparazzati sull’Isola di Ponza, in provincia di Latina. La coppia ha difatti scelto di trascorrere l’estate in Italia per non allontanarsi dalla madre di Paolo, Eleonora Giorgi, che sta attualmente combattendo contro un tumore.

Dopo il loro matrimonio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno optato per una luna di miele decisamente singolare: nessuna meta esotica o luoghi lontani, bensì l’Italia. La coppia ha difatti deciso di rimanere nel proprio paese per trascorrere le vacanze estive. Il motivo sembrerebbe essere legato alla madre di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi. I due avrebbero difatti deciso di non allontanarsi troppo da lei a causa della malattia che l’ha colpita. L’attrice sta attualmente combattendo con un tumore al pancreas. Per tale motivo Paolo e Clizia avevano anche dovuto cambiare la data delle loro nozze.

E’ stato il settimanale Chi a raccontare le vacanze dei neo sposi dopo averli fotografati insieme al piccolo Gabriele e Nina, nata dalla relazione precedente di Clizia Incorvaia con l’ex Francesco Sarcina. La famiglia si trova attualmente sull’Isola di Ponza, in provincia di Latina, avendo preferito rimanere in Italia piuttosto che andare all’estero in modo tale da rimanere sempre vicini ad Eleonora Giorgi.

Il settimanale Chi ha difatti sottolineato in merito:

E’ giusto essere sempre a non più di poche ore da lei.

Ciavarro ed Incorvaia si stanno quindi godendo questi giorni di vacanza in compagnia della loro famiglia che potrebbe addirittura allargarsi. Stando a quanto si può leggere su Chi, difatti, la coppia starebbe pensando di avere un secondo bebè.

Il tumore di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha scoperto di avere un tumore al pancreas proprio il giorno del suo settantesimo compleanno e da allora si sta sottoponendo a tutte le cure utili e necessarie per sconfiggere la malattia. Nei mesi scorsi l’attrice si è già sottoposta ad un intervento che ha avuto esito positivo. Dovrà poi sottoporsi ad un ulteriore intervento a fine agosto. Proprio a causa dei problemi di salute di Eleonora, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia avevano deciso di spostare la data del loro matrimonio.