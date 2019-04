Ciao Darwin anticipazioni, basta rulli del Genodrome! Troppi infortuni

Rulli Ciao Darwin 2019: eliminati per troppi infortuni

Sono state diffuse delle anticipazioni su Ciao Darwin che stanno facendo tanto discutere. Conoscerete sicuramente benissimo i rulli del Genodrome, quelli che vi hanno fatto piegare in due dalle risate! Bene, non ci saranno più. Il motivo? Troppi infortuni. Probabilmente non vedremo più questa fase della prova di Ciao Darwin già dalla prossima puntata. Una parte di storia del programma che viene cancellata. La corsa sui rulli sarà sostituita con qualche altro ostacolo da superare meno pericoloso: innumerevoli sono i concorrenti che non sono riusciti a superare la sfida finale del genodrome e, tra questi, c’è anche chi ha riportato delle ferite, come ha fatto sapere il sito TvBlog.it. Una prova che non diverte più. Soprattutto chi è chiamato ad affrontarla.

Cos’è successo ad alcuni concorrenti di Ciao Darwin? Pericolo sui rulli del Genodrome

Anche nella puntata di ieri sera, con protagonisti i Davide contro i Golia (avete visto la bellissima Madre Natura?), alcuni partecipanti hanno fatto delle cadute rovinose. E qualcuno si è anche rifiutato di continuare. Tenendo presente dell’indiscrezione resa pubblica da TvBlog.it, si sarebbero verificati diversi problemi durante le puntate che Mediaset deve ancora trasmettere. Oltre a infortuni meno gravi, ci sarebbe stato anche un ragazzo che avrebbe riportato la frattura del perone e quella della tibia, e anche chi sarebbe caduto di schiena, richiedendo l’intervento immediato dell’ambulanza.

Anticipazioni Ciao Darwin: una nuova prova

Non si sa ancora con quale prova di Ciao Darwin verrà sostituita questa dei rulli, fatto sta che le ultime registrazioni saranno mancanti di questa parte. Inoltre – come avrete certamente notato – non sono più presenti i “sassi instabili” del Genodrome, che avrebbero comunque messo in pericolo alcuni concorrenti; al loro posto uomini in carne pronti a bloccare tutti! Scopriremo presto altre novità su Ciao Darwin. Conosceremo presto le nuove prove, i nuovi personaggi (avete riconosciuto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne?) e anche chi sarà la Madre Natura del 27 aprile 2019.