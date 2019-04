Ciao Darwin 2019 sesta puntata: Madre Natura è Sara Croce

Madre Natura della sesta puntata di Ciao Darwin 2019 è Sara Croce

Sara Croce è Madre Natura della sesta puntata di Ciao Darwin 2019. Classe 1998 e alta 182 cm, veste un ruolo da sempre molto sentito all’interno della trasmissione, che vede alla conduzione Paolo Bonolis. Applausi e importanti apprezzamenti nei suoi confronti, vista la sua forte bellezza. Di lei sappiamo che ha conquistato il quarto posto al noto concorso Miss Italia, nell’anno 2017. Non solo, è conosciuta anche per la sua partecipazione al fumetto celebrativo di Diabolik. È stato spesso protagoniste delle copertine di importanti riviste, come Donna Moderna. Ora conquista il posto di Madre Natura all’interno del programma, attraverso il quale riuscirà sicuramente a conquistare maggiore successo nel mondo della moda e della televisione. Su Instagram è già diventata popolare come influencer. Infatti, è possibile vedere come più 30mila persone già seguano il suo profilo. Dopo la sua partecipazione al programma con Bonolis, probabilmente molti altri inizieranno a seguirla. Con i suoi lunghi capelli biondi e quegli occhi azzurri come il mare ha davvero conquistato tutti!

A scendere le scale nel ruolo di Madre Natura, a soli 21 anni, è Sara Croce questa sera. Nata a Garlasco, un posto l’ha già conquistato nel mondo della moda in particolar modo quando ha interpretato Eva Kant. Scendendo nel dettaglio, era stato fotografata con tutte le tavole e diversi disegni originali di Enzo Facciolo, che riprendevano tutti gli anni del fumetto, in cui abbiamo visto una delle più famose eroine femminili insieme al noto Diabolik. Inoltre, di lei sappiamo che si è diplomata al liceo di Scienze Applicate e, al momento, sta continuano gli studi alla facoltà di comunicazione d’impresa allo IULM di Milano. Tra le sue più grandi aspirazioni, c’è sempre stata quella di sfondare nel mondo dello spettacolo e di vincere il primo posto a Miss Italia. Nel 2017 non è riuscita però a conquistare questo titolo. Della sua vita sentimentale non si sa nulla, dunque non sappiamo se è fidanzata o single.

Sara Vulinovic, quinta Madre Natura di Ciao Darwin: il messaggio dopo la puntata

Durante la quinta puntata del programma ha rivestito il ruolo di Madre Natura Sara Vulinovic. Molto apprezzata, ovviamente, la bellezza della modella croata, che subito dopo la messa in onda ha scritto un messaggio su Instagram riguardante questa esperienza. Scendendo nel dettaglio, la giovane ha rivelato che per lei è stata “un’esperienza fantastica e divertente”. Non solo ha anche ringraziato tutte le persone che fanno parte del team del programma.