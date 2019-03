Giacomo Caldarigi, il bagnino di Ciao Darwin 2019: è un ex corteggiatore di UeD

Ciao Darwin 2019, il bagnino della prova A spasso nel tempo fa impazzire il Web

Nella terza puntata di Ciao Darwin 2019 è sputato un viso noto! Non a tutti, ma ai più attenti non sarà sfuggito: il bagnino della prova A spasso nel tempo è Giacomo Caldarigi. Se il suo nome non vi dice nulla, vi sveliamo dove lo avete già visto. Perché siamo certi che il pubblico affezionato alle reti Mediaset ha avuto questa sensazione! Se guardando il bagnino di Ciao Darwin vi siete chiesti dove lo avete già visto, sappiate che è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. E non bisogna neanche andare molto indietro nel tempo per vedere chi ha corteggiato!

Giacomo è stato un corteggiatore di Nilufar Addati! Appena abbiamo intravisto il bel bagnino non è stato difficile riconoscerlo e dato che conosciamo i nostri lettori, abbiamo pensato bene di condividere questa notizia con voi. Anche per soddisfare la vostra curiosità! La sensazione di conoscerlo già, quindi, era più che giusta. Giacomo e Nilufar a Uomini e Donne sono usciti in esterna quattro volte, anche se un paio le ha fatte insieme ad altri corteggiatori per farsi conoscere bene. Inizialmente Giacomo era uno dei corteggiatori preferiti di Nilufar, poi d’un tratto tutto è precipitato fino ad arrivare alla sua eliminazione.

Prima della messa in onda della puntata, Giacomo Caldagiri ha dato appuntamento ai suoi fan su Canale 5: “Dai che manca poco! Allacciate le cinture…”, ha scritto in una storia su Instagram. Ma Giacomo non è l’unico volto noto della prova nel tempo della terza puntata di Ciao Darwin! Possiamo anche svelarvi l’identità del ragazzo che ha vestito i panni di Bill Clinton: era Gennaro Lillio, ex fidanzato di Lory Del Santo.