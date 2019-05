Ciao Darwin 2019 ultima puntata: Madre Natura è ancora Ema Kovac

Madre Natura ultima puntata Ciao Darwin, ritorna Ema Kovac dopo la prima puntata

Ema Kovac è Madre Natura nell’ultima puntata di Ciao Darwin 2019. O per meglio dire, anche dell’ultima puntata! La bellissima Ema infatti è stata la prima Madre Natura di questa ottava stagione ed è stata accolta con molto entusiasmo dal pubblico, soprattutto quello maschile! La bellezza della modella croata ha messo d’accordo uomini e donne, sui social ci sono stati molti commenti di apprezzamento e allora perché non concludere la stagione con la stessa Madre Natura che l’ha inaugurata? Paolo Bonolis e Luca Laurenti quindi accoglieranno per la seconda volta Ema Kovac nella decima e ultima puntata di Ciao Darwin 2019. Anche stasera, nonostante la tristezza per l’ultimo appuntamento, il pubblico maschile potrà ammirare la bellissima modella scendere (e poi risalire) le scale.

Ema Kovac è Madre Natura a Ciao Darwin 2019 per la seconda volta

Dopo il Padre Natura della scorsa settimana, solo uno per questa stagione, è di nuovo il momento di vedere Madre Natura a Ciao Darwin. Ema è apparsa anche nella prima puntata e sarà sicuramente contenta di tornare a girare la terra per selezionare i concorrenti di una squadra e dell’altra. A proposito, nell’ultima puntata in onda stasera ci sarà la sfida tra Umani e Mutanti. Per conoscere meglio Ema Kovac abbiamo scovato per voi un’intervista rilasciata dalla modella a Superguidatv.it. Ema ha confidato di essere rimasta sorpresa dell’affetto ricevuto dopo la prima puntata: “Mentre guardavo la prima puntata, il pubblico di tutta Italia mi mandava messaggi di supporto ed incoraggiamento e non ho potuto nascondere le lacrime di gioia”.

Madre Natura Ciao Darwin, Ema Kovac fidanzata? La modella si svela

Dalla stessa intervista, però, abbiamo scoperto che Madre Natura Ema Kovac è fidanzata! E molto innamorata: “Sono felice ed innamorata e spero che i fan siano felici per me”. Ciao Darwin 2019 per lei è la prima esperienza televisiva, vive in italia da quattro anni e si è trasferita qui per studiare. Sta per laurearsi in Business & Management a Milano e ha la passione per la moda, inoltre le piacerebbe molto lavorare in televisione. Ma Ema Kovac è rifatta? La risposta è no: “Ho fatto solo un piccolo intervento al naso per motivi di salute, niente di più”.