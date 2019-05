Ciao Darwin 2019 nona puntata: Filippo Melloni è Padre Natura

Padre Natura Ciao Darwin: è il modello Filippo Melloni

Filippo Melloni è il Padre Natura della nona puntata di Ciao Darwin 2019. Questa sera non scenderà la scalinata, con fare leggiadro, una modella fascinosa, ma un ragazzo con un fisico perfetto, lunghi capelli come la sua barba e uno sguardo capace di far perdere la testa a tutte. Almeno quelle donne che si trovano nello studio! Saranno proprio loro le protagoniste di inizio puntata: batteranno a più non posso mani e piedi per il bellissimo modello italiano. I maschietti dovranno aspettare la sfilata per potersi rifare gli occhi. Ma cosa sappiamo di Filippo Melloni, il nuovo Padre Natura di Ciao Darwin?

Curiosità Filippo Melloni di Ciao Darwin: la vita di Padre Natura

Nella vita di tutti i giorni Filippo fa il modello e l’influencer: il suo profilo Instagram ha raggiunto la bellezza di 221 mila follower. Un successo clamoroso sui social per via del suo indiscutibile fascino (e i muscoli d’acciaio dove li mettiamo?) e per la sbalorditiva somiglianza con l’attore americano Jason Mamoa, conosciuto ormai da tutti – grandi e piccini – perché protagonista del film Aquaman. Il Padre Natura studia medicina con ottimi risultati e pratica tanto sport: non mancano mai, su Instagram, le foto del suo fisico statuario. Con le anticipazioni della nona puntata di Ciao Darwin, abbiamo saputo altro su di lui e su quello che succederà!

Nona puntata Ciao Darwin 2019: tutto quello che c’è da sapere

Filippo Melloni è nato a Cento (Ferrara) nel 1992 e nella vita sogna di aiutare il prossimo facendo il medico. Lui è Padre Natura di Ciao Darwin, di una puntata in cui si sfida il mondo della Tv contro il mondo di Youtube: a rappresentare quest’ultimo ci sono personaggi amatissimi come Follettina Creation, che ci ha recentemente regalato un’intervista assurda da Barbara d’Urso!