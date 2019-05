Ciao Darwin 2019 nona puntata: ospiti, squadre e Madre Natura

Ciao Darwin 2019 nona puntata: chi sono gli ospiti, chi è Madre Natura e quali saranno le squadre

Ciao Darwin torna su Canale 5, venerdì 17 maggio 2019 con una nuova puntata condotta da Paolo Bonolis e il suo fedele braccio destro Luca Laurenti. La sfida avrà come protagonisti: il web contro la tv. La prima squadra sarà capitanata da Il Pancio ed Enzuccio, mentre quella avversaria avrà come rappresentante Paola Perego. Una sfida accesa che vedrà contrapporsi due facce del mondo odierno che, a suon di canti e giochi, si dovranno contendere la vittoria della puntata. Nel precedente appuntamento invece a sfidarsi sono stati gli juventini, che qualche settimana fa hanno vinto l’ottavo scudetto consecutivo, capitanati da Giampiero Mughini, giornalista e commentatore sportivo nonché grande tifoso bianconero. Raffaele Auriemma, popolare telecronista napoletano ha invece rappresentato tutte le persone che non tifano la formazione di Massimiliano Allegri.

Una nuova Madre Natura a Ciao Darwin 2019

Anche in questa nona puntata di Ciao Darwin 2019 ci sarà un’altra Madre Natura, la cui identità – almeno per il momento – è top secret. L’ultima ad indossare il costume di dea primordiale è stata Michelle Sander, modella e ballerina di 20 anni, per metà brasiliana e per metà tedesca. La giovane Madre Natura però vive in Italia da oltre 10 anni ed una grande amante e appassionata di viaggi.

Continua il successo di Ciao Darwin con Bonolis in tv

In attesa della nuova puntata di Ciao Darwin, il successo del programma è inarrestabile. Il format di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è tra i più seguiti della stagione e ogni venerdì batte la concorrenza. Grande attesa per la prossima puntata soprattutto da parte del pubblico.