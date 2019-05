Ciao Darwin 2019 decima e ultima puntata: ospiti, squadre e Madre Natura

Ciao Darwin 2019 decima puntata: chi sono gli ospiti, chi è Madre Natura e quali saranno le squadre

Dopo nove puntate, seguite dal pubblico con divertimento e tanto affetto, l’ottava edizione di Ciao Darwin sta per giungere al termine. Venerdì 24 maggio, infatti, andrà in onda su Canale 5, come sempre in prima serata, il decimo e ultimo appuntamento con il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione del fido Luca Laurenti. La sfida dell’ultima puntata vedrà “Umani” verso “Mutanti”. Dopo Padre Natura, tornerà nel programma anche Madre Natura, che di certo non poteva mancare nel gran finale di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Il ritorno della trasmissione può essere considerato un successo; Il format di Bonolis ha registrato sempre ottimi numeri ed ogni venerdì sera è riuscito a portare a casa la vittoria nella sfida dell’auditel, battendo puntualmente la concorrenza.

Umani vs Mutanti a Ciao Darwin: Claudia Ruggeri e il Ken Umano capitani delle squadre

Dopo la sfida tra Web e Televisione, che ha visto protagonisti Paola Perego e la coppia di youtuber Il Pancio e Enzuccio, nell’ultima puntata di Ciao Darwin 2019 scenderanno in campo la bella Claudia Ruggeri, direttamente da Avanti un altro, e Rodrigo Alves, ormai noto ovunque come il Ken Umano e spesso protagonista degli show condotti da Barbara d’Urso. Insomma si prospetta una sfida scoppiettante e sicuramente molto simpatica, dove ancora una volta vedremo tanti personaggi incredibili.

Madre Natura torna a Ciao Darwin dopo la presenza di Padre Natura

Dopo il grande apprezzamento per Padre Natura, interpretato dallo studente di medicina Filippo Melloni apparso a sorpresa nella scorsa puntata, a Ciao Darwin per l’appuntamento finale ritorna Madre Natura; e non poteva che essere così. L’identità della nuova bellezza che avrà il piacere di avere questo ruolo non è stata ancora svelata e al momento è top secret. L’ultima bellissima a indossare il costume della dea primordiale è statala la modella brasiliana Michelle Sander.