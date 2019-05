Ciao Darwin 2019 ottava puntata: Madre Natura è Michelle Sander

Madre Natura dell’ottava puntata di Ciao Darwin 2019 è Michelle Sander

Michelle Sander è Madre Natura dell’ottava puntata di Ciao Darwin 2019. La serata vede i tifosi della Juventus contro tutti, ma la vera protagonista è proprio lei, la bellissima modella brasiliana. Non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo italiano. Infatti, è già nota per la sua passata relazione con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ma non solo, Michelle al momento sappiamo che è impegnata sentimentalmente con l’attaccante della Spal, Andrea Petagna. Dunque, chi sperava potesse essere single, dovrà farsene una ragione. Con le sue curve mozzafiato e la sua bellezza, è riuscita in un attimo a conquistare il pubblico presente in studio e i telespettatori da casa. Ma chi è la modella brasiliana che veste l’importante ruolo di Ciao Darwin nel programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Viene chiamata anche Michelly e ha solo 21 anni. Mora, con occhi profondi e un sorriso incantevole, può vantare sicuramente un fisico mozzafiato.

Michelle Sander dal Brasile è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin

Il ruolo più acclamato del noto programma, che vede alla conduzione Bonolis, è rivestito dalla bellissima Michelle. La giovane modella brasiliana è molto attiva sui social network. Infatti, è possibile vedere come su Instagram sia riuscita già a conquistare un pubblico composto da oltre i 100mila followers. Sicuramente ora i suoi seguaci aumenteranno sempre di più. Sono già in tanti coloro che hanno già iniziato a seguirla dopo averla vista in trasmissione. Ma non solo, la Sander si diverte anche a trascorrere alcuni momenti della sua giornata su Twitter e Facebook. È alta 1,74 cm e su Playboy si descrive come una persona sincera, orgogliosa e impulsiva. È apparsa in diverse riviste e campagne pubblicitarie di marchi importanti. La sua partecipazione al noto programma di Canale 5 non può che segnare positivamente la sua carriera.

Madre Natura Ciao Darwin, le parole di Alba Vejseli: “Grazie per aver creduto in me”

La scorsa puntata abbiamo visto vestire il ruolo di Madre Natura la bellissima Alba Vejseli. Un’esperienza importante per la modella di origini albanesi, che a soli 23 anni ha conquistato tutti durante la settima serata. Dopo la messa in onda, la giovane ha scelto di scrivere un lungo post su Instagram, nel quale rivela di aver vissuto un’esperienza emozionante nella trasmissione. “Orgogliosa di essere stata Madre Natura”, ha scritto Alba, che ammette di aver realizzato un grande sogno. La Vejseli ci ha tenuto a ringraziare di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile la sua partecipazione al programma. La modella ha ringraziato anche chi ha creduto in lei, in un mondo di pregiudizi. “Questa è come sono io, vera al cento per cento naturale al cento per cento”, ha concluso Alba.