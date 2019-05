Madre Natura della settima puntata di Ciao Darwin 2019 è Alba Vejseli

Chi è la Madre Natura della settimana puntata di Ciao Darwin 8? Si chiama Alba Vejseli ed è una modella di origini albanesi. Bellissima come tutte le precedenti interpreti del sensuale ruolo nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, l’affascinante Alba è alta 1.74 centimetri e colpisce soprattutto per uno sguardo magnetico, gli occhi di un verde intenso e le carnose labbra. Modella e fotomodella, è già una piccola star di Instagram. Infatti al momento il suo profilo ufficiale è seguito da più di 47mila follower. Numero destinato a crescere vista la popolarità di cui gode il programma televisivo Mediaset.

Dopo la modella italiana Sara Croce, che ha colpito tutti per un fisico statuario, ginnico ed incredibilmente perfetto, nella nuova puntata di Ciao Darwin 2019, che vede battersi Nati Vecchi VS Finti Giovani, a sfilare con il ruolo di Madre Natura è Alba Vejseli, stupenda ragazza di origini albanesi. Grazie al suo lavoro gira in tutto il mondo, come testimonia il suo profilo instagram ufficiale, dove posta scatti mozzafiato e foto bellissime di lei e del suo lavoro. Secondo quanto riportato sul sito dell’agenzia di modelle alla quale appartiene, le sue misure sono: 85-60-90.

Madre Natura Ciao Darwin: Le parole di Sara Croce e il suo nuovo ruolo

Alba Vejseli sarà la nuova madre natura dopo la stupenda italiana Sara Croce, che al momento sembra essere la madre natura che ha colpito di più il pubblico. Dopo la partecipazione a Ciao Darwin, la modella ha espresso tutto il suo stupore per questa bella esperienza televisiva: “Non mi aspettavo tutto questo! È tutto MAGICO! Grazie per questa fantastica opportunità! Non riesco ancora a credere di essere scesa da quelle scale”, ha scritto su Instagram. Ma la modella è stata scelta anche come giurata per Mister Ciao Darwin, come comunica sempre sul social: “Sono stata scelta da sdl.tv per aiutare a scegliere il nuovo mister Ciao Darwin! Chi sarà il vincitore?”.