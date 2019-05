Ciao Darwin 2019 ottava puntata: ospiti, squadre e Madre Natura

By

Ciao Darwin 2019 sesta puntata: chi sono gli ospiti, chi è Madre Natura e quali sono le squadre

Ciao Darwin torna in tv venerdì 10 maggio 2019 con l’ottava puntata condotta come sempre da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. La sfida della nuova puntata è imperdibile: Juve contro Tutti. La prima squadra sarà caratterizzata dagli juventini, che qualche settimana fa hanno vinto l’ottavo scudetto consecutivo, e sarà capitanata da Giampiero Mughini, giornalista e commentatore sportivo nonché grande tifoso bianconero. Nell’altra squadra ci saranno tutte le persone che non tifano la formazione di Massimiliano Allegri: a guidarla ci sarà Raffaele Auriemma, popolare telecronista napoletano.

Una nuova Madre Natura a Ciao Darwin 2019

Nell’ottava puntata di Ciao Darwin 2019 ci sarà un’altra Madre Natura, la cui identità – almeno per il momento – è top secret. L’ultima ad indossare il succinto costume di dea della Natura è stata Alba Vejseli. La modella di 23 anni, per metà albanese e per metà greca, vive a Milano, è molto attiva sui social ed è appassionata di sport.

Continua il successo di Ciao Darwin con Bonolis in tv

In attesa della nuova puntata di Ciao Darwin, il successo del programma è inarrestabile. Il format di Paolo Bonolis è tra i più seguiti della stagione e ogni venerdì batte la concorrenza. Intanto sono stabili le condizioni di salute del concorrente che si è fatto male durante una recente registrazione.