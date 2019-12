Ciacci e Valeria Marini, come si sono conosciuti: “Colpa di Alba Parietti”

By

Vite da copertina, Giovanni Ciacci racconta di quando Alba Parietti gli ha fatto conoscere Valeria Marini

Oggi puntata dedicata ad Alba Parietti a Vite da copertina. Giovanni Ciacci, caro amico della showgirl, ha raccontato diversi aneddoti e uno riguarda anche Valeria Marini. Lo stylist ha raccontato a una divertita Elenoire Casalegno che è stata proprio la Parietti a far incontrare Ciacci e Valeria Marini! Nei mesi scorsi aveva pubblicato delle foto risalenti agli anni Novanta sia con Valeria sia con Alba e proprio la foto con quest’ultima è stata mostrata oggi a Vite da copertina, su TV8. La foto è stata scattata a Porto Cervo, nel 1994, ed è proprio quella sera che Alba ha parlato a Ciacci di Valeria Marini per la prima volta.

Ciacci a Vite da copertina racconta come è nata l’amicizia con Valeria Marini

Elenoire ha quindi chiesto a Ciacci di raccontare come è avvenuto questo incontro. E lo stylist non si è tirato indietro: “Ci siamo conosciuti (lui e Alba, ndr) quella sera della fotografia, e mi dice guarda domani arriva una mia amica che tra pochi giorni inizierà un programma che si chiama Il Bagaglino. Cerca un assistente, vieni domani sera e te la presento. E mi presentò Valeria”. Dunque è stata Alba a mettere le basi su cui si è costruito poi il rapporto di amicizia e di lavoro tra i due. Un rapporto che si è poi consolidato negli anni e la foto di Ciacci e Valeria Marini da giovani dimostra che si tratta davvero di un’amicizia di vecchia data. Così come con Alba Parietti.

Come si sono conosciuti Ciacci e Valeria Marini? “Tutta colpa di Alba!”

Dopo questo racconto, lo stylist ha scherzato un po’ su Valeria Marini! Dopo aver spiegato come si sono conosciuti ha detto: “È tutta colpa di Alba, io la incolpo sempre! Le dico è tutta colpa tua”. Prima di questo aneddoto, Ciacci ha parlato della presunta rivalità tra Valeria e Alba Parietti. Quando ha detto che la Marini non invidia le donne, Elenoire si è fatta una risata ripensando al Gf Vip: scoprite qui cosa è successo!