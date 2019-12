Ciacci: “Valeria Marini non invidia le donne”, ma Elenoire ride e ricorda il Gf Vip

Vite da copertina, Ciacci parla di Valeria Marini e della presunta rivalità con Alba Parietti

La puntata di oggi di Vite da copertina è stata dedicata ad Alba Parietti, alla sua carriera e ai suoi amori. Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno hanno parlato molto volentieri della Parietti, elogiandola per le sue qualità e non mancando di farle anche dei complimenti per la persona che è. In particolare è stato Ciacci ad avere molto da dire, visto che è amico di Alba Parietti da tantissimi anni. Ma nei suoi racconti non poteva non spuntare anche il nome di Valeria Marini, che è legata da un’amicizia sia a Ciacci sia ad Alba. Conosce bene entrambe, per questo ha potuto rispondere alla domanda di Elenoire su una presunta invidia tra le due showgirl.

Ciacci a Vite da copertina: “Valeria Marini non ha invidia verso le donne”, ma Elenoire se la ride

Lo stylist non solo ha negato qualsiasi tipo di rivalità o gelosia tra Valeria Marini e Alba Parietti, ma ha aggiunto altro sulla prima. E infatti ha detto: “Valeria non è gelosa di nessuna altra donna, perché non ha invidia verso le donne”. A questo punto la Casalegno, che ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip con Valeria, ha finto di non aver capito e Ciacci ha ribadito il concetto. Sentendo per la seconda volta che Valeria non è invidiosa delle donne, Elenoire si è fatta una risata e ha detto: “Volevo ricordare un Grande Fratello…”. Ciacci ha fatto un po’ di confusione e ha pensato si riferisse a lei, così ha replicato: “Ma voi avete litigato per uno scolapasta!”.

Elenoire Casalegno ricorda il Gf Vip e gli scontri tra Valeria Marini e Mariana Rodriguez

Ovviamente Elenoire ha chiarito che non si riferiva a lei: “No no, non con me eh. Non con me!”. Effettivamente la risata non era dovuta alla famosissima litigata per lo scolapasta, ma agli scontri tra Valeria Marini e Mariana Rodriguez! La prima non ne faceva passare una a Mariana, riprendendola sempre e lamentandosi di tutto. Indimenticabile, oltre allo scolapasta, anche la campana tibetana della prima edizione del Gf Vip.