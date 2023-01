Non è un periodo facile per Giovanni Ciacci. La sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip doveva portare una rinascita, un modo per far conoscere al grande pubblico il problema della sieropositività (tanto che per il toscano è stato cambiato il regolamento del reality show che fino allo scorso anno non permetteva l’ingresso a sieropositivi e malati di Hiv). Invece, complice il caso Marco Bellavia, l’avventura nella Casa più spiata d’Italia ha peggiorato la situazione per il noto costumista, che è stato costretto ad abbandonare il gioco prima del previsto.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv l’ex volto di Detto Fatto ha ammesso di vivere un momento piuttosto complicato quanto inaspettato:

“Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”

Giovanni Ciacci ha confidato di aver ricevuto poca solidarietà da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo, eccezion fatta per Alfonso Signorini, Raimondo Todaro, Valeria Marini, Caterina Balivo, Manila Nazzaro. Dagli altri, a detta del 51enne, non ci sarebbe stato neppure un messaggio.

Il costumista ha poi voluto replicare a Simona Ventura che, in seguito alla sua eliminazione dal GF Vip, ha scritto su Twitter: “Ciacci si è fatto riconoscere”. Giovanni ha duramente risposto: “Con lei non ho mai lavorato, che cosa conoscerebbe di me?”.

Ciacci e quel retroscena sul Grande Fratello Vip

Oggi Giovanni Ciacci spera di poter rientrare un giorno nel bunker di Cinecittà, visto che questa avventura si è rivelata più breve del previsto. L’ex gieffino non è riuscito neppure a raccontare al meglio i suoi problemi di salute: poco prima di varcare la famosa Porta Rossa ha infatti svelato di essere sieropositivo.

E a proposito del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci ha spifferato un retroscena mai svelato fino ad oggi:

“Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio!”

Giovanni Ciacci ha preferito non fare nomi ma ancora una volta ha dimostrato quanto al GF Vip possano nascere storie d’amore fake e montate ad arte pur di far parlare il pubblico. Ciacci ha ribadito che nel programma Mediaset voleva portare un messaggio di speranza ma che invece ora riceve solo minacce di morte, che stanno turbando la sua quotidianità già tutt’altro che serena.

In merito all’accusa di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, Ciacci ci ha tenuto a precisare di non aver fatto nulla: