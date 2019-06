Ciacci lascia la Rai per Mediaset: “Lavorerò con una persona che stimo”

Perché Giovanni Ciacci ha lasciato Detto Fatto? Nuovo programma a Mediaset

Ormai non è più una novità: Giovanni Ciacci ha deciso di lasciare Detto Fatto, il programma di Rai Due che gli ha regalato la popolarità. L’esperto di moda ha scelto di lasciare la Rai per dedicarsi a nuovi impegni professionali. Che lo porteranno addirittura a cambiare rete: da settembre Ciacci sarà uno dei volti nuovi di Mediaset. In realtà Giovanni ha presenziato su Canale 5 già negli ultimi mesi, come opinionista di Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso. Ma dal prossimo autunno il 48enne sarà protagonista di una trasmissione che si preannuncia scoppiettante. “Una vera bomba”, come ha sottolineato il diretto interessato.

Le parole di Giovanni Ciacci sul suo nuovo programma tv

“Ho lasciato Detto Fatto perché ho un nuovo progetto televisivo di cui si parlerà moltissimo, una vera bomba. Non dico quale, perché non voglio rovinare la sorpresa. Ma posso dire che sarà a settembre e lavorerò con una persona che stimo molto”, ha dichiarato Giovanni Ciacci a Nuovo Tv. Il nuovo programma sarà con Barbara d’Urso? “Non anticipo nulla, però stimo moltissimo Barbara: andare a Live equivale ad assistere ad una lezione universitaria sulla tivù. Lei ha un grande intuito”, ha precisato il costumista. In passato si era parlato pure della possibilità di vedere Ciacci al Grande Fratello Vip ma per ora è tutto top secret.

Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip o Amici Vip?

“Non dico niente, però adoro il Grande Fratello sia vip che nip. Non solo, sono un fan di tutti i reality, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express. Poi ora si parla anche di Amici Vip: qui lo dico e qui lo nego, potrei anche lanciarmi in questa nuova avventura”, ha aggiunto Giovanni Ciacci.