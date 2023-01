La partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip si è rivelato un vero e proprio boomerang per Giovanni Ciacci. L’immagine del costumista ed esperto di stile ne è praticamente uscita a pezzi dopo il caso Marco Bellavia. Di recente l’ex volto di Detto Fatto non ha nascosto di soffrire di ansia e attacchi di panico per questa situazione che ha stravolto la sua vita, a partire dai rapporti personali.

Ciacci ha ammesso di aver ricevuto poca solidarietà da parte di altri personaggi famosi: gli unici che gli sono stati vicino in questo periodo sono stati Alfonso Signorini, Raimondo Todaro, Valeria Marini, Caterina Balivo, Manila Nazzaro. A quanto pare c’è stato un allontanamento con Adriana Volpe, che fino a qualche mese fa si professava molto amica di Giovanni.

Lo stesso 51enne ha lasciato intendere un litigio nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo:

“Adriana era entrata nella Casa per farmi una sorpresa, poi ho saputo che si è scagliata contro di me riportando una frase che ho detto e che ripeterei. Continuo a pensare che Marco Bellavia fingesse”

Il riferimento è all’affermazione “Ce lo siamo levati dai co**ioni”, che Giovanni Ciacci ha pronunciato dopo che l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha abbandonato il GF Vip. Secondo l’ex gieffino dalla barba blu si sarebbe alzato nei suoi confronti un polverone mediatico ingiustificato.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Ciacci ha inoltre parlato dei suoi litigi con Tina Cipollari e Antonella Mosetti. Sia l’opinionista di Uomini e Donne sia l’ex ragazza di Non è la Rai hanno gioito quando Giovanni è stato eliminato dalla Casa più spiata d’Italia.

Su Tina (che ha scritto sui social network: “Pensavo che fosse Giovanni il primo squalificato del GF Vip, peccato!”) Ciacci ha rivelato:

“Quando era sposata con Kikò eravamo amici, dopo il divorzio lei ha cambiato idea. Non ho detto nulla per meritare la squalifica. Eravamo in cinque al televoto flash. Ma, con la campagna di odio che è stata fatta contro di me, sono stato eliminato proprio io. Sarà interessante scoprire chi c’era dietro a questo incitamento contro di me sui social network. Pubblicherò i nomi”

Anche Antonella Mosetti è stata dura nei confronti di Giovanni Ciacci. La soubrette romana ha usato parole davvero velenose: “Ciacci, Ciacci, la cattiveria torna sempre al mittente. Lui usa le persone e poi le butta nel cesso”. A queste parole Giovanni ha risposto svelando un retroscena inedito sul suo rapporto con l’ex moglie di Alex Nuccetelli:

“Ce l’ha con me perché anni fa le offrii una vacanza in un resort dove ho un negozio. Lei chiese soldi, cosa che non era prevista. Successivamente ha cercato lei ospitalità in un hotel di quella catena alberghiera ma gliel’hanno rifiutata. Penso che sia questo il motivo del suo risentimento”

Ciacci vuole tornare al Grande Fratello Vip

Oggi Giovanni Ciacci spera di poter rientrare un giorno nel bunker di Cinecittà, visto che questa avventura si è rivelata più breve del previsto. L’ex gieffino non è riuscito neppure a raccontare al meglio i suoi problemi di salute: poco prima di varcare la famosa Porta Rossa ha infatti svelato di essere sieropositivo.