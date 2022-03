Christian e Mattia insieme dopo Amici: Web in delirio, Todaro commenta

Christian e Mattia dopo Amici 21 sono di nuovo insieme! I fan non vedevano l’ora che questo incontro avvenisse, anche perché si sono separati di punto in bianco. Entrambi erano allievi di Amici e sin dalle prime settimane hanno costruito un rapporto solido e profondo. Un’amicizia che piace tanto ai fan e per la quale tutti hanno fatto il tifo, e continuano a farlo. Poi Mattia si è infortunato e sebbene in un primo momento sembravano esserci speranze di recupero, il medico ha interrotto il suo sogno, anzi lo ha messo in sospeso per meglio dire.

Mattia ha lasciato la scuola ma potrà tornare il prossimo anno, però Christian non ha retto il colpo. Dall’uscita di Mattia infatti qualcosa è cambiato in lui, si è spenta la luce che si è riaccesa troppo tardi, solo nell’ultima puntata del Serale, quando però è stato eliminato. Adesso sono entrambi fuori dalla scuola di Amici 2022 e su Instagram oggi, a sorpresa, sono comparse le foto di Mattia e Christian insieme. “Finalmente insieme”, ha commentato il ballerino pugliese. Sotto gli scatti non poteva mancare il commento di Raimondo Todaro, il loro maestro che continua a fare il tifo per loro. Il maestro ha commentato così: “La felicità in una foto”. Inutile dire che su Twitter sono tutti impazziti per questa reunion!

Su Twitter sta circolando il video dell’incontro tra Christian e Mattia dopo Amici. Lo ha pubblicato il latinista su Tik Tok, ma è ormai praticamente ovunque. Mattia era già arrivato in stazione, Christian è arrivato in macchina e appena si è fermato ha aperto lo sportello e si è precipitato dal suo amico. Si sono abbracciati fortissimo, Mattia si è lanciato al collo di Christian e sembravano non volersi staccare più! L’incontro ha commosso i fan, soprattutto quando i due hanno fatto il loro saluto ma subito dopo si sono abbracciati di nuovo.

Tutti i loro fan, e sono davvero tanti, aspettavano questa reunion con ansia. Adesso sperano che Mattia e Christian dopo Amici 2022 passino tanto tempo insieme, così da poterli seguire sui social e vederli ancora insieme. Il fatto che Mattia abbia una valigia nel video fa ben sperare che si trattenga per un po’ dal suo amico!

Mattia e Christian,non potete immaginare quanto mi faccia bene al cuore rivedervi insieme,così felici.

Mi siete mancati,tanto.

La reunion che stavamo aspettando è finalmente arrivata.????

VI AMO.???????????????? [@turbojr_ ,@MattiaZenzola]#Amici21 pic.twitter.com/OMr9cbtF6r — Voce Amica (@fairumorequi) March 29, 2022