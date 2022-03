Calma e Christian dopo Amici 2022: prime parole dopo l’eliminazione

Calma e Christian sono gli eliminati della seconda puntata del Serale di Amici 2022. L’allievo di Rudy Zerbi è stato eliminato subito dopo la prima partita, quella con l’eliminazione diretta. Christian Stefanelli invece è finito al ballottaggio finale contro Crytical, dopo che la sua squadra ha perso la seconda partita della puntata. Il ballerino è uscito col sorriso, stasera infatti è tornato a danzare come suo solito e di questo non può che essere contento. Ha detto di essersi sentito bene mentre ballava, dunque meglio lasciare la gara così che la settimana scorsa, quando invece ancora non riusciva a dare il massimo sul palco.

Come gli ha detto Maria De Filippi, però, ha ritrovato il vero Christian troppo tardi. Come sempre su Witty Tv sono arrivate le prime parole degli allievi che hanno lasciato la gara. Il primo a parlare è stato Calma dopo l’eliminazione ad Amici 21. Il cantante di Routine ha esordito facendo capire che era preparato all’uscita dal gioco. Sapeva bene che stava partecipando a una gara e che erano previste delle eliminazioni: “Le gare hanno un solo vincitore”. Lui è soddisfatto di ciò che ha fatto, anche di essere riuscito a livello umano a superare dei limiti, per esempio dal punto di vista della convivenza o dell’arrangiarsi con pranzi e cene in casa. Dal punto di vista artistico invece ha detto:

“Quando ti succedono cose così belle vorresti avere il filmato nella tua testa da riguardare ogni volta. Perché nel momento in cui accadono non te ne rendi veramente conto”

Cosa farà Calma dopo Amici 2022? Già nel backstage dello studio, subito dopo essere uscito dal programma, ha dimostrato di avere le idee chiare: si vedeva il giorno dopo già al lavoro su nuova musica. “Ho dimostrato che ci sono, che Calma fa musica e scrive canzoni, che ha qualcosa da dire e da condividere”, ha chiosato. Lui ha legato con tutti e ammira tutti, se dipendesse da Calma darebbe la coppa del vincitore a tutti: “Sono ragazzi straordinari a livello artistico. Ho trovato tanti nuovi amici, auguro a loro tutto il meglio”. Spera di rivedere tutti dopo il programma.

Le prime parole di Christian dopo l’eliminazione ad Amici 2022? Queste: “Zero rimpianti”. Ha riconosciuto che gli ultimi mesi non sono stati facili, ma da tre o quattro giorni si sentiva meglio: “Sono contento di essere uscito così, mi sono sentito bene quando ballavo”. Al Christian del primo giorno direbbe di non mollare mai, di non arrendersi al primo ostacolo, perché c’è stato un periodo in cui non lo stava più facendo. Pensando al suo ritorno a casa il primo pensiero è andato alla sua famiglia. Poi ha pensato al ritorno nella scuola di sua mamma, a preparare gare e a proseguire ciò che stava facendo prima. “Finché non arrivo al mio obiettivo”, ha promesso.

Christian Stefanelli dopo Amici 21 ha dedicato un pensiero anche ai suoi ormai ex compagni di avventura: “L’amicizia che c’è tra noi è bella, tra tutti. Non c’è uno con cui non ho legato”.