La seconda puntata del Serale di Amici 2022 è andata in onda sabato 26 marzo. Un nuovo appuntamento con i concorrenti della 21esima edizione, che ha visto andare via altri due cantanti. La settimana scorsa sono stati eliminati Alice e Gio Montana, stasera hanno perso un allievo a testa Rudy Zerbi e Raimondo Todaro. Gli eliminati della seconda puntata del Serale 2022 sono stati infatti Calma e Christian. L’uscita del primo non è stata una sorpresa per il pubblico, che si aspettava un percorso non lunghissimo per il giovane cantautore. Christian era molto amato dal pubblico, ma nel suo percorso si è perso e forse è tornato in carreggiata troppo tardi, come ha detto la De Filippi stessa. Le anticipazioni avevano parlato di Crytical eliminato ad Amici, ma è evidente che chi ha fornito il nome del secondo eliminato abbia toppato in pieno.

Serale Amici 2022, la prima partita: Calma primo eliminato

Stefano De Martino ha scelto la busta che ha dato la palla nelle mani della squadra Zerbi – Celentano, che hanno sfidato subito Cuccarini – Todaro, per tutti ormai i CuccaTodo. Con due sfide vinte contro una – qui tutti i dettagli delle sfide -, la prima partita è stata vinta proprio dagli allievi di Todaro e della Cuccarini. La seconda sfida, l’unica vinta da Zerbi – Celentano, ha visto andare in scena il guanto di sfida di ballo vinto da Leonardo e Michele contro Nunzio e Christian. Guanto sul quale, tra l’altro, non si sono neanche accesi più di tanto gli animi tra Celentano e Todaro, stranamente.

C’è stato però un dibattito, la Celentano ha attaccato Todaro: “Raimondo ha fatto i suoi porci comodi, gli ho dato un dito si è preso un braccio”. Per lei insomma un conto è sistemare la coreografia un conto è cambiare stile e passi; per la maestra era più accettabile una via di mezzo tra neoclassico e hip hop, non eliminare il neoclassico. Todaro ha risposto così: “Sono io che non ho parole, lui doveva cambiare e fare il neoclassico? Ma se i miei ballerini, perdonami…”. La Celentano lo ha interrotto, quando poi Raimondo è riuscito a riprendere la parola ha proseguito: “Se i miei ballerini fanno così schifo cosa gliene frega a lei? Sei sicura dei tuoi, ma cosa ti interessa?”. Solo Emanuele Filiberto, alla fine, ha premiato l’impegno di Christian e Nunzio.

Cuccarini e Todaro hanno indicato i tre nomi della squadra avversaria a rischio eliminazione: Calma, Leonardo, Luigi. I giudici hanno subito riammesso in gioco Luigi, tra gli altri due invece Calma è stato eliminato ad Amici 2022.

Seconda puntata Amici 2022, la seconda partita: Christian a rischio

Neanche il tempo di riprendere posto che Lorella ha richiamato la squadra Zerbi – Celentano in pista. Stavolta però i CuccaTodo hanno perso. Raimondo si è preso una rivincita portando a casa la vittoria del guanto di sfida latino, che ha vinto Nunzio con Serena contro Leonardo con Carola. A niente è servita l’arringa della Celentano contro Nunzio, che è stato premiato dalla giuria. Le altre due prove però sono state vinte da LDA e Luigi, che hanno conquistato la vittoria per la squadra. I professori Zerbi e Celentano hanno chiamato in eliminazione Nunzio, Alex e Christian. Dopo le tre esibizioni, i giudici hanno salvato Alex, poi al ballottaggio finale è andato Christian.

Amici 21, seconda puntata Serale: la terza partita

Dopo il guanto di sfida tra professori è andata in scena la terza e ultima partita della seconda puntata del Serale di Amici 21. Stavolta si sono sfidate le squadre Celentano – Zerbi contro Pettinelli – Peparini. Zerbi ha cominciato con il guanto di sfida tra Luigi e Crytical sulle ballade, che la Pettinelli ha accettato. Prima che i giudici votassero, però, Rudy ha annullato il guanto: “Per me è inutile che lo votiate. Questo non è un guanto che ho dato contro Crytical ma l’ho dato per dimostrare che la teoria della Pettinelli è campata in aria. Per quello che abbiamo ascoltato avrebbe cantato meglio le uptempo che le ballade”. Anna ha chiesto che Crytical avesse comunque i suoi giudizi, visto che ha comunque cantato.

Rudy ha ritirato il guanto e la prova è stata annullata, ma non aveva problemi a sentire la votazione. Luigi ha chiesto la parola per complimentarsi con Crytical, ma ha contestato la Pettinelli: “Hai detto che poteva cantare solo le ballade”. La professoressa ha smentito, ma per Luigi la professoressa ha sottovalutato Crytical. Quest’ultimo anche ha detto la sua: “Nella lettera vengono dette determinate cose, adesso ho fatto una cosa che non ho mai fatto e bisognerebbe avere il coraggio di mantenere questo guanto”. Maria ha detto al concorrente che gli fa onore ciò che ha detto, ma perdendo il punto avrebbe comunque danneggiato la squadra. Quindi la conduttrice ha proposto a Zerbi di annullare il guanto solo in caso di vittoria di Luigi e lui ha accettato. “Così non danneggia la squadra”, ha aggiunto Maria.

De Martino, Filiberto e Stash si sono espressi alla fine e la vittoria è andata a Luigi, quindi il guanto è stato annullato. Rudy e Alessandra hanno schierato Michele contro Crytical nella prova successiva, dando modo all’allievo della Pettinelli di esibirsi con un suo brano. I giudici hanno comunque premiato Michele, così come nella prova successiva hanno preferito LDA a Dario e quindi la vittoria è andata a Zerbi – Celentano. A rischio eliminazione dell’altra squadra sono stati chiamati Albe, Crytical e John Erik, nomi fatti sempre dai professori. Albe è subito rientrato in partita, mentre Crytical è finito al ballottaggio.

Christian eliminato ad Amici 2022: le parole di Maria De Filippi

Rientrati in casetta, Christian era affranto perché era nella stessa situazione per la seconda volta ma si è ripreso in fretta. Crytical invece ha detto di essere spaventato dal fuori e che non sarebbe stato contento di uscire nella seconda puntata, poi si è abbandonato alle lacrime. Il ballerino invece era più tranquillo e si è gettato sul cibo con gli altri, era più sereno. Maria si è collegata con la stanza di Crytical, notando proprio la diversa reazione dei due. Luigi era con Crytical, che non è riuscito a parlare con Maria perché pensava di essere il secondo eliminato del Serale di sabato 26 marzo. Non aveva voglia di tornare alla vita di sempre e alla famosa panchina.

Crytical però ha pianto anche per la forte emozione provata con il pubblico che urlava il suo nome e cantava le sue canzoni. Anche per questo un’eventuale uscita in questo momento lo avrebbe destabilizzato. “Devo essere sincero, a me la realtà spaventa”, ha detto poi Crytical. La conduttrice ha poi convocato Christian e Alex per parlare col ballerino, gli ha chiesto se era felice di come ha ballato e lui ha confermato di essere contento. Si è sentito bene ballando ed era da un po’ che non danzava in questo modo. Anche Alex ha confermato. “Dall’uscita di Mattia in avanti ti sei tirato tu fuori dalle cose”, ha detto Maria. Christian ha risposto che non è stato facile.

Sulla gradinata poi Maria ha parlato di nuovo a entrambi, davanti a tutti, parlando delle cose belle e brutte del ballerino in particolare. Ha ricordato i casting di Christian dicendo che ballava benissimo, poi si è perso. Stasera è tornato a danzare come poteva ma troppo tardi: Christian è stato eliminato ad Amici 2022. Queste le parole di Maria: