Anticipazioni Serale Amici 2022 seconda puntata: eliminato, chi è a rischio

Le anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici 2022 sono arrivate. Oggi c’è stata la seconda registrazione che andrà in onda sabato 26 marzo 2022. Cosa succederà? Grande attesa per scoprire chi è stato eliminato nel secondo Serale di Amici 21. Come ormai succede dalla scorsa edizione, però, si conosce solo il nome dell’eliminato della prima manche: gli altri due al ballottaggio hanno scoperto in casetta chi ha dovuto lasciare il programma.

Per quanto riguarda gli ospiti di sabato ci sarà Irama, al quale Maria De Filippi gli consegnerà il Disco di Platino. La prima manche vedrà contrapposte la squadra Zerbi – Celentano contro quella Todaro – Cuccarini. Si svolgerà in tre sfide:

Alex e Sissi contro LDA e Luigi: punto ad Alex e Sissi;

Leonardo e Michele contro Nunzio e Christian, guanto di sfida: vincono Leonardo e Michele;

Carola contro Aisha: punto ad Aisha.

La vittoria di questa manche andrà quindi alla squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Al ballottaggio ci saranno Luigi, Leonardo e Calma. Il primo eliminato della seconda puntata di Amici 2022 sarà Calma. La seconda manche vedrà sfidarsi di nuovo le stesse squadre, con queste sfide:

Carola e Leonardo contro Nunzio e Serena: punto a Nunzio e Serena;

LDA contro una corale: punto a LDA;

Luigi contro Christian: punto a Luigi.

Zerbi e Celentano vinceranno la seconda manche e manderanno al ballottaggio Christian, Alex e Nunzio. Le anticipazioni sul Serale di Amici 2022 riportate dal Vicolo delle News aggiungono un dettaglio succoso. Rudy chiamerà “Il bravo Alex” al ballottaggio, ma l’allievo non si alzerà per ben tre volte. Alla fine si alzerà dicendo “Bravo non so chi sia, io sono Alex”. Alla fine, comunque, a rischio eliminazione ci finirà Christian. Terza manche tra Zerbi – Celentano e Peparini – Pettinelli.

In questa ultima manche della seconda puntata del Serale di Amici 2022 succederà qualcosa di particolare. Ci sarà il guanto di sfida tra Luigi e Crytical, che verrà giudicato equo. I giudici daranno la vittoria a Luigi, ma Zerbi deciderà di annullare il guanto di sfida perché voleva solo dimostrare che Crytical non sa cantare. Quindi la manche si svolgerà su due sfide:

Michele contro Albe: punto a Michele;

LDA contro Dario: punto a LDA.

Altra vittoria per Zerbi e Celentano, che stavolta chiameranno al ballottaggio Albe, Crytical e John Erik. A rischio ci sarà Crytical. Le anticipazioni di Amici 21 sulla seconda puntata del Serale non aggiungono altro, per cui si scoprirà sabato chi sarà eliminato tra Christian e Crytical.

Spoiler secondo eliminato di Amici 2022 di sabato 26 marzo: il nome

La pagina Amici News ha svelato il nome del secondo eliminato della seconda puntata del Serale di Amici 2022. Tra Christian e Crytical a lasciare la casetta sarebbe stato il cantante, avvistato da una fan che è rimasta fuori dagli studi dopo la registrazione. Dunque Crytical sarebbe il secondo eliminato di sabato.