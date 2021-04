Christian De Sica: battuta tagliente su Malgioglio a ‘Una serata tra amici’

‘Una serata tra amici‘, protagonista assoluto Christian De Sica: l’attore e showman romano ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno sabato 3 aprile 2021 con uno spettacolo all’insegna di sketch, aneddoti e performance musicali. A guidarlo il conduttore e regista Pino Strabioli. A un certo punto, nel corso della chiacchierata, l’attore 70enne ha pure rifilato una battuta tagliente a Cristiano Malgioglio. Tutto è nato mentre Christian stava raccontando il suo amore per Frank Sinatra…

De Sica, disquisendo di The Voice, ha raccontato che quando ha scoperto la sua musica non ha più smesso di ascoltarla. In particolare ha narrato che Sinatra gli tiene compagnia nei momenti non troppo felici. “Quando uno c’ha i guai, che ne so… deve andare a pagare le tasse. Ecco io mi sento sempre una canzone di Sinatra”, ha spiegato simpaticamente De Sica che poi ha ironizzato su Malgioglio:“Con Sinatra, ci vado più allegro non è che sento la canzone di Malgioglio… A pagare le tasse, se poi senti pure Malgioglio… Lo senti in un’altra situazione, in un’altra atmosfera”.

Risate in studio, anche per Pino Strabioli. Per evitare polemiche Christian ha puntualizzato che Cristiano è un “bravissimo musicista, per carità”. Il siparietto ha fatto da anticamera all’interpretazione dell’istrione capitolino di un pezzo si storia della musica, Fly Me to the Moon, brano firmato da The Voice.

Christian De Sica, Una serata tra amici: presente in studio anche la moglie Silvia Verdone, sorella di Carlo

Presente in studio anche Silvia, moglie di Christian e sorella dell’attore e regista Carlo Verdone. De Sica e la donna stanno insieme da parecchi anni: si sono conosciuti da adolescenti per poi sposarsi nel 1980. La coppia ha due figli, Brando e Maria Rosa, nati rispettivamente nel 1983 e nel 1987.

In giovane età Carlo e De Sica litigarono: il primo si infuriò quando seppe che l’amico corteggiava la sorella, all’epoca 14enne (Silvia ha sette anni meno del marito).

In diverse occasioni il 70enne ha ringraziato la moglie per la presenza fissa nella sua vita. Entrambi hanno un rapporto ottimo e affettuoso con i due figli. Il primogenito, Brando, ha seguito le orme del padre iniziando la carriera di attore e in seguito di regista; Maria Rosa invece ha cambiato rotta, allontanandosi dalla settima arte e avventurandosi nel mondo della moda. Oggi è una stilista, nome d’arte Mariù, in omaggio a nonno Vittorio che interpretò l’intramontabile canzone ‘Parlami d’amore, Mariù.