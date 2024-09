Chissà Chi E’, ascolti deludenti: il commento di Amadeus

Amadeus ha ufficialmente fatto il suo debutto su NOVE a partire da domenica 22 settembre. L’ex conduttore Rai è difatti passato quest’anno a Discovery, dove conduce un nuovo game show: Chissà Chi E’. Il debutto, tuttavia, non ha soddisfatto le aspettative e gli ascolti sono stati più bassi rispetto al previsto. Nelle ultime ore Amadeus ha commentato i risultati ottenuti in questi primi giorni in un’intervista. Scopriamo quali sono state le sue parole precise.

Dopo tanti anni trascorsi in Rai, Amadeus ha effettuato il passaggio a Discovery. Il conduttore ha recentemente debuttato su NOVE con due programmi: Suzuki Music Party e Chissà Chi E’. Quest’ultimo è un game show che ricorda nello stile I Soliti Ignoti che conduceva su Rai 1. I risultati tuttavia non sono stati pari a quelli ottenuti con il vecchio programma. Il riscontro da parte del pubblico è stato difatti un po’ tiepido e gli ascolti delle prime puntate non sono stati quelli sperati. Questi, difatti, stanno sempre intorno al 3.6% di share.

Il commento di Amadeus

Nelle ultime ore, così come riportato da Novella 2000, il conduttore ha commentato i risultati ottenuti in un’intervista rilasciata a Vania Crippa. Stando alle sue parole non teme un flop ma, anzi, ha affermato di amare le nuove sfide, altrimenti avrebbe scelto di fare un altro mestiere.

Qui di seguito riportiamo quando dichiarato da Amadeus in merito agli ascolti di Chissà Chi E’:

Se non amassi il rischio, non farei questo mestiere. Se temo il flop? No. Ora faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire: ‘Ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica’. La scommessa è crescere nel tempo. È un’avventura nuova, non tutto si misura in share, che pure rimane importantissimo. Alzarlo di un punto sarà un risultato straordinario. Mi ricorda un po’ i tempi in cui lavoravo a Radio Deejay. Quando mi chiesero di passare a Radio Capital non c’era nemmeno uno speaker. Fui il primo. Amo le sfide.

Per il momento la scelta di Amadeus di passare a Discovery non si è rivelata troppo vincente, soprattutto se consideriamo il grande successo che sta ottenendo il programma che conduceva un tempo su Rai 1, ovvero Affari Tuoi, attualmente condotto da Stefano De Martino. Tuttavia è passata soltanto una settimana dal debutto del conduttore su NOVE con Chissà Chi E’ e pertanto bisogna aspettare un altro po’ per capire se effettivamente il programma continuerà a non decollare. Oltre il game show Amadeus ha condotto anche lo show musicale Suzuki Summer Party. Successivamente condurrà anche un altro programma amatissimo dal pubblico, La Corrida. Chissà quindi se riuscirà a rifarsi!