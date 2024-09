Amadeus, gli ascolti sul Nove deludono: reazione epica di Lucarelli

Sono passati solamente due giorni dal debutto di Amadeus su Discovery, ma i risultati sono già scoraggianti. Domenica, 22 settembre, il conduttore ha esordito sul Canale Nove con la prima puntata della nuova versione de I Soliti Ignoti, chiamata “Chissà chi è”, seguita dallo spettacolo Suzuki Music Party. Le aspettative erano indiscutibilmente altissime, soprattutto perché Amadeus, quando ha deciso di lasciare la Rai la scorsa primavera, si trovava in un periodo d’oro della sua carriera. Dopo cinque Festival di Sanremo da record e la ‘resurrezione’ di Affari Tuoi, che è tornato ad essere uno dei programmi di maggiore successo della televisione, il suo passaggio a Discovery era carico di attese.

I primi dati Auditel, però, hanno lasciato in molti basiti. La prima partita di Chissà chi è ha ottenuto 926.000 spettatori con uno share del 5,2% di share, mentre il Suzuki Music Party ha raccolto solo 628.000 spettatori, pari al 4,6% di share. Questi numeri hanno portato molti a parlare immediatamente di un flop inaspettato, considerando che parliamo di colui che negli ultimi anni è stato rinominato “l’uomo dei record“. Tuttavia, va sottolineato che, pur non essendo eccezionali, i risultati del debutto Chissà chi è sono stati relativamente positivi, soprattutto di fronte ad una concorrenza così forte come quella di Affari Tuoi.

Amadeus, flop di ascolti sul Nove: le reazioni

Il vero colpo è probabilmente arrivato questa mattina con gli ascolti della seconda puntata del game show in onda sul Canale Nove. Ieri, 23 settembre, Amadeus ha registrato un netto calo, attirando 753.000 spettatori e il 3,6% di share. Questo significativo e rapido declino sta facendo molto discutere, soprattutto perché molti si aspettavano che lo share si mantenesse sulla doppia cifra, come accaduto lo scorso anno con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa.

Lo scorso anno, infatti, Fazio ha lasciato la Rai dopo decenni per approdare sul Nove con il suo celebre talk show, portando con sé la sua intera squadra, da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerback. Nel caso di Che Tempo che Fa, il passaggio dalla Tv di Stato a Discovery si è rivelato un successo: Fazio ha chiuso la stagione televisiva con una media di 2 milioni di spettatori e il 10,5% di share, stabilendo un vero e proprio record. Con Amadeus, invece, la situazione sembra essere diversa, almeno per ora.

Ebbene, c’è qualcuno che aveva predetto questo esito negativo mesi fa: Selvaggia Lucarelli. Difatti, ecco cosa scrisse mesi fa la giornalista:

Retroscena a parte, bisognerà capire se ad Amadeus converrà mollare la Rai. Fazio e Crozza sono due personaggi molto forti con un seguito fedele, Amadeus ha avuto sempre programmi molto forti. La migrazione ha i suoi rischi, vedremo.

A distanza di tempo, la giudice di Ballando con le stelle ha ricondiviso il suo vecchio tweet, commentando ironicamente con: “Ama tu mi dovevi dare retta”. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che è ancora presto per trarre conclusioni affrettate riguardo l’avventura di Amadeus sul Nove e non resta che attendere per capire se gli ascolti si risolleveranno o meno.