Ascolti Tv 22/09: Debutto flop per Amadeus sul NOVE. Tutti i dati

Nonostante fosse uno dei ritorni più attesi in tv, il debutto di Amadeus sul NOVE è stato un buco nell’acqua. Lo show musicale Suzuki Music Party non raggiunge neanche il milione di spettatori. Nessun ”buona la prima” dunque per Ama, sono ben lontani i numeri fatti su Rai Uno, ma forse il pubblico deve ancora scaldarsi e abituarsi alla nuova casa del conduttore. Molto bene la serie con Ambra Angiolini su Rai Uno, che con la seconda puntata di Sempre Al Tuo Fianco dà filo da torcere a La Rosa della Vendetta su Canale 5.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Domenica 22 Settembre:

Rai1 propone la fiction con Ambra Angiolini Sempre al Tuo Fianco, che ha intrattenuto 2.265.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 le vicende de La Rosa della Vendetta hanno tenuto incollati allo schermo 1.976.000 spettatori (15.3%). Su Rai2 9-1-1 ottiene 624.000 spettatori (3.5%) e 9-1-1: Lone Star 660.000 spettatori (4%). Italia1 manda in prima tv Jurassic World – Il dominio che conquista 1.048.000 spettatori (7.2%). L’approfondimento di Presadiretta su Rai3 segna 1.190.000 spettatori (7.1%). Zona Bianca su Rete 4 convince 694.000 spettatori (5.4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare tocca appena 387.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 No Escape – Colpo di Stato è il programma meno visto, con appena 192.000 spettatori con l’1.3%. Amadeus sbarca sul NOVE con Suzuki Music Party ma non è un successo, intrattiene solo 628.000 spettatori (4.6%).

Ascolti Tv Domenica 22 Settembre: access prime time

Su Rai1 Reazione a Catena ha divertito 3.055.000 spettatori (20%) e a seguire Affari Tuoi continua a volare, con 4.467.000 spettatori (25%). Su Canale 5 continua ad andare bene La Ruota della Fortuna intrattenendo 2.528.000 spettatori (17.2%). Paperissima Sprint chiude la stagione estiva con 2.630.000 spettatori (14.7%).

Ascolti Tv Domenica 22 Settembre: pomeriggio

Il pomeriggio di Rai Uno comincia con Domenica In e tiene compagnia a 2.395.000 (19.1%) nella prima parte e a 1.833.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte. A seguire il talk condotto da Francesca Fialdini Da Noi… A Ruota Libera interessa 1.519.000 spettatori con il 14.6%. Su Canale5, Beautiful appassiona 1.850.000 spettatori (14.5%) e a seguire Endless Love totalizza 1.946.000 spettatori (16.9%). Le interviste di Silvia Toffanin a Verissimo emozionano 1.606.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 1.515.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte.

Ascolti Tv Domenica 22 Settembre: mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 470.000 spettatori (15%) nella prima parte e a 1.208.000 spettatori (22.2%) nella seconda parte. A seguire Check Up interessa 1.100.000 spettatori (18.8%), mentre A Sua Immagine è la scelta di 1.338.000 spettatori (19.2%). Linea Verde interessa 2.757.000 spettatori (24.1%)Su Canale5 lo Speciale TG5 – Marcello Come Here appassiona 815.000 spettatori (14.3%), a seguire Le Storie di Melaverde interessa 698.000 spettatori (11%) nella prima parte e 1.043.000 spettatori (14.9%)nella seconda parte. Melaverde invece totalizza 1.648.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 il varietà di Simona Ventura e Paola Perego Citofonare Rai2 convince 387.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 524.000 spettatori (5.7%) nella seconda.