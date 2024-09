Chissà chi è: Amadeus scatenato freccia la Rai, ritorno al top

Ci siamo: dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato “l’Amadeus Day“. Oggi, domenica 22 settembre, Amadeus è tornato finalmente sul piccolo schermo con un debutto speciale: il suo esordio sul Canale Nove. Dopo 25 anni di carriera in Rai, il conduttore ha deciso prendere un grande rischio, lasciando la Tv di Stato e firmando con Discovery, una scelta che ha suscitato opinioni contrastanti. Nonostante ciò, la curiosità era tanta, e molti spettatori non vedevano l’ora di vederlo alle prese con questa nuova avventura.

L’intera serata sul Nove è stata dedicata a lui, con la prima puntata del nuovo “I Soliti Ignoti“, intitolato “Chissà chi è”, seguita dal “Suzuki Music Party“. Non solo, nello spazio pubblicitario, è stato lanciato il promo de “La Corrida”, che si sposterà sul Nove sempre con Amadeus alla guida. Ma, com’è stata la partenza della prima edizione di “Chissà chi è”? “I Soliti Ignoti” è tornato in una nuova versione, con uno studio rinnovato dai toni più caldi e luminosi, dominati da sfumature di blu e rosa. Nonostante il cambiamento scenografico, la musica della sigla è rimasta invariata, mantenendo quell’atmosfera familiare che il pubblico conosce e ama.

Le prime concorrenti sono state due consuocere dalla Puglia, piene di energia e vivacità, al punto che hanno rischiato di rompere il pulsante che si usa per confermare l’identità ben due volte. “Lo rompete, guardate che deve durare un anno!”, ha scherzato Amadeus. Non solo, ad un certo punto, se la sono presa anche con una persona del pubblico, che aveva dato loro un suggerimento sbagliato. Tra le identità misteriose, c’è stato anche un ospite vip, ovvero il comico Lillo, che ha presentato la seconda stagione della serie “Sono Lillo”, uscita su Prime Video.

Il ritorno di Amadeus non ha deluso le aspettative: il conduttore ha messo in mostra tutta la sua professionalità ed esperienza, apparendo persino più sciolto e giocoso agli occhi di molti spettatori. Nel corso degli anni, il presentatore ha costruito un seguito di fan molto fedeli, che lo hanno seguito anche in questa nuova avventura su un diverso canale. Inoltre, molti ritengono che il game show abbia mantenuto la sua essenza, dimostrando la sua solidità nonostante il cambio di rete.

Infine, non è mancata una simpatica frecciatina ad “Affari Tuoi“, il programma di Rai 1 che Amadeus ha condotto fino a pochi mesi fa, ora guidato da Stefano De Martino. Mentre presentava una delle identità misteriose, il conduttore, dopo aver scoperto la professione del concorrente, ha commentato: “Scarica tra l’altro, tu pensa, i pacchi. Vedi, scarica i pacchi, hai capito? Alla prima puntata…”.

Nel frattempo, cosa succedeva, invece, ad Affari Tuoi? Dopo il bluff dell’annuncio su Sanremo al Tg1, la Rai avrebbe messo in atto un’altra strategia per contrastare Amadeus: sono arrivati fino alla fine i pacchi più importanti, da 100mila e 300mila euro, per mantenere il pubblico incollato allo schermo fino all’ultimo minuto. Una coincidenza? Chissà…