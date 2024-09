Conti, annuncio bluff su Sanremo al Tg1: ‘piano’ contro Amadeus

Rai 1 sembra aver messo in atto una strategia per contrastare il ritorno di Amadeus sul piccolo schermo. Difatti, oggi, 22 settembre, è “l’Amadeus Day” sul Nove. Dopo 25 anni di carriera in Rai, il conduttore ha scelto di passare a Discovery, e proprio questa sera ci sarà il suo debutto sul canale. Il pubblico ha atteso mesi e, finalmente, ha potuto rivedere Amadeus in una serata completamente dedicata a lui. Prima, è andata in onda la nuova versione de “I Soliti Ignoti“, intitolata “Chissà chi è”, seguita poi dal “Suzuki Music Party“, sempre condotto da Amadeus. Inoltre, durante la pubblicità, è stato lanciato il promo del ritorno de “La Corrida“, che approderà sul Nove sempre con Ama alla guida.

Ebbene, per contrastare un ritorno di grande rilievo come quello di Amadeus, la Rai ha deciso di giocare le sue “carte forti”, lanciando poche ore fa un inaspettato annuncio su Sanremo, con un collegamento a sorpresa di Carlo Conti durante il Tg1. Al che, in tanti si sono sintonizzati su Rai 1 durante l’edizione delle 20 del Tg1, aspettandosi un annuncio importante sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma, così non è stato. Conti è intervenuto in collegamento, ma non ha fatto rivelazioni inedite.

Il conduttore di Tale e Quale Show si è limitato a dire di aver ricevuto numerosi brani da alcuni dei più importanti artisti italiani e ha confermato che i nomi dei partecipanti saranno annunciati a dicembre. Ecco le sue parole:

Siamo già al lavoro e fino all’otto di ottobre c’è tempo per mandare i brani per le nuove proposte. Sto anche ascoltando tante canzoni dei big e mi stanno mettendo in difficoltà perché sono belle, c’è un po’ di tutto, la melodia, i brani impegnati, la dance, c’è tutto. Quando mi arrivano i brani faccio un ascolto di getto a volume basso, poi li riascolto meglio.

L’unica notizia inedita data sul Festival è stata quella riguardante Sanremo Giovani. Carlo Conti ha infatti rivelato che ci sarà un programma dedicato su Rai 2, che però non sarà condotto da lui:

Per Sanremo Giovani faremo una sorta di talent parallelo in onda su Rai Due per i giovani, tra qualche settimana vi dirò chi lo condurrà.

Insomma, quello che sembrava essere un grande annuncio si è rivelato un bluff, scatenando numerose critiche verso la Rai. Sui social, molti hanno accusato l’emittente di aver messo in scena una “farsa” piuttosto che affrontare la concorrenza con sportività.