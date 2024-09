Debutto di Amadeus sul Nove: l’annuncio del conduttore. I dettagli

Settembre è spesso sinonimo di nuovi inizi e così sarà quest’anno in particolar modo per Amadeus. Il conduttore si appresta infatti a iniziare la sua nuova avventura sul canale Nove e questa mattina, domenica 1 settembre, direttamente dal suo divano e indossando una maglietta con stampato il volto di Fiorello e la scritta “Wanted!”, ha registrato un breve video annuncio nel quale ha rivelato ai suoi telespettatori quali saranno le principali novità della nuova stagione televisiva che lo vedrà traslocare definitivamente dalla Rai alla rete di proprietà di Discovery. Intanto Stefano De Martino si prepara ad accogliere il testimone di Amadeus e quindi a condurre Affari Tuoi che andrà in onda su Rai Uno da domani, lunedì 2 settembre.

L’annuncio di Amadeus: tutte le novità

Ieri, sabato 31 agosto, si è chiuso definitivamente il contratto di Amadeus con la Rai. Ecco quindi spiegato il motivo dietro al breve video postato proprio questa mattina dal celebre conduttore sul suo profilo Instagram: ora è ufficiale, con l’inizio di settembre Amadeus è definitivamente salito a bordo della grande nave di Discovery.

Si avvia quindi una nuova entusiasmante fase della vita professionale del celebre conduttore che, come ricordato da lui stesso nel filmato in questione, il prossimo 22 settembre tornerà sul piccolo schermo alla conduzione di “Chissà chi è”. Il titolo è nuovo ma il format non cambia in quanto la nuova trasmissione di Amadeus non sarà nient’altro che “I Soliti Ignoti”, fortunato programma di Rai Uno nel quale l”obiettivo dei concorrenti era quello di scoprire quale fosse il mestiere di alcuni personaggi definiti appunto “ignoti” nonché l’identità del “parente misterioso”.

Ma non è finita qui dal momento che la nuova stagione televisiva si preannuncia essere ricca di impegni per Amadeus. Infatti, il conduttore sarà anche al timone del Sukuzi Music Party, in onda la sera del 22 settembre direttamente dall’Allianz Cloud di Milano. Tanti gli ospiti attesi per il grande evento, tra i quali anche l’attrice italiana Ilenia Pastorelli che affiancherà Amadeus alla conduzione della serata.

Per quanto riguarda i cantanti che parteciperanno all’evento, il conduttore ha fatto qualche nome tra cui quelli di Anna e Tananai: “Verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell’autunno”, ha quindi aggiunto il conduttore, che poi ha concluso promettendo ai telespettatori nuovi spoiler sui protagonisti di questo grande e atteso evento musicale.

Per concludere, a fine ottobre e sempre sul Nove, Amadeus sarà al timone de “La Corrida”, storico programma di Corrado che negli anni del suo grande successo andò in onda su Mediaset.

Tanti gli auguri per il nuovo inizio pervenuti sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che da alcuni fans del conduttore. Primo tra tutti svetta il commento di Carlo Conti, che a Febbraio raccoglierà il testimone di Amadeus e condurrà il Festival di Sanremo.