Chiofalo al limite: “Persona pericolosa, vuole rovinarci la vita”, c’entra Selvaggia?

Francesco Chiofalo esplode su Instagram: il nuovo sfogo del fidanzato di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo è finito, suo malgrado, al centro di un gossip di Uomini e Donne che però ha travolto anche la sua relazione con Antonella Fiordelisi. Era stata diffusa, infatti, una presunta chat tra lui e la nuova tronista Giulia, ma ovviamente, essendo la ragazza single nel mese di luglio, poco aveva a che fare con lei. È chiaro che il gossip volesse colpire soprattutto Francesco, perché a luglio, mese in cui ci sarebbe stata questa chat, era già fidanzato con Antonella. Insomma, secondo la coppia tutto è stato architettato e progettato con l’unico scopo di farli lasciare. Ma se così fosse, il piano è comunque fallito, perché Antonella non è caduta nel tranello e non ha lasciato Francesco.

Chiofalo rivela su Instagram: “Una persona vuole rovinarci la vita”

La coppia ha già dimostrato che la chat è un fake, ma oggi Chiofalo è tornato a parlare. Ieri aveva detto di avere bene in mente chi potrebbe essere stata l’artefice di tutto, una persona che non vuole la sua felicità. Oggi è tornato all’attacco: “Pensare che qualcuno guardi i nostri profili Instagram, segua le nostre storie e ci guardi con gli occhi della rabbia, del veleno, e mentre ci guarda escogita un piano per rovinarci la vita, per rovinarci pubblicamente, per farci lasciare, questo ci fa molto male”. Poi ha ribadito il concetto secondo cui un hater non perderebbe tempo nel costruire una chat finta, ma si limiterebbe a lasciare commenti cattivi e negativi. Infatti ha spiegato meglio il suo punto di vista: “Questa è una cosa meticolosa, meditata, escogitata nel tempo. L’ha fatta una persona che mi conosce. Una persona malata, che mi reputa il suo capro espiatorio di ogni suo problema di vita. Io so chi è stato, anche perché non ho tutti questi nemici”.

Francesco Chiofalo attacca: “Questa è una persona pericolosa per me”

Esattamente come è successo già con le stories precedenti, anche in queste parole si legge un attacco a Selvaggia Roma, sua ex fidanzata. Tutto lascia pensare, infatti, che si riferisca a lei, che tra l’altro tornata single negli ultimi giorni, seppure non faccia il suo nome. Francesco Chiofalo è al limite e non ha intenzione di permettere che questa persona di cui parla rovini il suo rapporto con Antonella. Ha intenzione di agire: “Non voglio fare il suo nome, per altro io con questa persona non ho nulla a che dire da tanto tempo. Sicuramente dovrò prendere dei provvedimenti. Non posso più far finta di niente. Questa è una persona pericolosa per me, che io devo arginare a qualsiasi costo. Devo trovare il modo per farlo. Non posso più continuare a far finta di niente”.