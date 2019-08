Francesco Chiofalo e la tronista Giulia si sono sentiti? Lui chiarisce e lancia accuse

Francesco Chiofalo e la nuova tronista Giulia travolti dal gossip, ma qual è la verità?

Francesco Chiofalo ha sentito la nuova tronista Giulia? Neanche il tempo di apparire sui social ed essere presentata dalla redazione di Uomini e Donne che Giulia si è ritrovata travolta dal gossip! Nelle scorse ore è circolato lo screenshot di una chat, si diceva, tra la tronista Giulia e Francesco Chiofalo. Insomma, qualcuno ha diffuso la voce secondo cui i due si sarebbero sentiti mentre Francesco era già fidanzato con Antonella Fiordelisi. Un tentativo di separarli? La coppia ha le idee chiare in merito alla faccenda, per questo entrambi sono intervenuti stasera su Instagram per spiegare il loro punto di vista. E hanno anche voluto smontare, pezzo per pezzo, il gossip sulla tronista Giulia e Chiofalo.

Uomini e Donne, la tronista Giulia ha sentito Francesco Chiofalo? Lui interviene

Oltre a combattere una battaglia contro Er Faina, quindi, Francesco è finito anche al centro di un gossip di Uomini e Donne. Se tutto fosse finto, come lui e Antonella sostengono, e hanno cercato di dimostrare, sarebbe curioso sapere perché coinvolgere proprio la nuova tronista di Uomini e Donne. Ma vediamo cosa sta succedendo, perché Francesco e Antonella sono intervenuti per mettere a tacere certe voci. Poche ore fa, Lenticchio ha raccontato ai suoi followers ciò che stava succedendo, postando anche la chat incriminata. Le conversazioni risalirebbero allo scorso luglio. Dopo un po’, Francesco ha iniziato i suoi video di chiarimento scherzando con i fan e dicendo che proprio per queste chat Antonella aveva deciso di lasciarlo. Ovviamente così non è, anzi la Fiordelisi era al suo fianco.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi chiariscono la chat con Giulia: è tutto finto?

La coppia ha poi detto di aver scoperto che la chat con la tronista Giulia era finta, costruita appositamente al computer. “Sono solamente ca..ate che vi inventate. E io vi ho sgamato, perché non sono stupida”, ha detto Antonella. Poi ha proseguito Francesco: “È una chat palesemente fatta con Photoshop, è imbarazzante per quanto poi oltretutto sia fatta male”. Ha poi dimostrato che nella chat segnalata c’era dello spazio tra i messaggi, che in realtà non compare scambiandosi messaggi in Direct su Instagram. La differenza tra le due chat, va detto, è evidente. Ma Francesco e Antonella hanno le idee chiare su cosa può essere successo. E su chi potrebbe essere stato l’artefice.

Francesco Chiofalo si difende dalle accuse e attacca Selvaggia Roma?

“Un hater al massimo ti scrive un commento negativo sotto a una foto, ti risponde male a una foto. […] Questa deve averla fatta proprio qualcuno che mi odia, ma qualcuno pure che mi conosce. Non mi viene in mente nessuno… Che sta zitella, che non sa dove sbattere la testa e non se la c..a più nessuno”, ha detto ironicamente Chiofalo nelle sue stories. Le sue parole sembrano colpire velatamente la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, ma non ha fatto nomi né riferimenti più specifici per cui non possiamo esserne certi. Queste le sue parole ancora: “Qualcuno in particolare ce l’ho in mente, però non voglio dire niente perché esiste un karma. Un karma che vede e provvede”. E infine ha precisato, a proposito del suo rapporto con Antonella: “Comunque non ci siamo lasciati. Lo so che ci tenevate tanto a farci lasciare, una persona in particolare, ma non è successo mi dispiace. Magari la prossima volta la chat falla un po’ meglio”.

Antonella Fiordelisi difende il fidanzato Francesco: “Prima o poi scopriremo chi siete”

Anche la Fiordelisi è intervenuta sul suo profilo Instagram, su domanda di un fan. La schermitrice ha spiegato il gossip su Francesco Chiofalo e la tronista Giulia, poi ha dato la sua versione dei fatti. Ha detto innanzitutto che il cognome della ragazza della chat e della tronista è diverso, poi ha spiegato che la ragazza della chat ha bloccato sia lei sia Chiofalo. E ha spiegato anche lei la storia della chat costruita al computer. “State tranquille, prima o poi scopriremo chi siete. Sicuramente qualcuna molto vicina a Francesco, o che è stata molto vicina a Francesco”, ha detto prima di terminare. Anche lei sembra aver fatto riferimento a Selvaggia Roma… Sembra, almeno!