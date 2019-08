Selvaggia Roma si è lasciata col fidanzato: “Non è tornato più”

Temptation Island ultime notizie: Selvaggia Roma è ritornata single

Selvaggia Roma si è lasciata col fidanzato. Non è durata la loro storia d’amore e pensare che, attraverso le sue storie di Instagram, sembrava proprio che tra i due ci fosse un sentimento fortissimo. E invece la ragazza ha spiegato che non è mai sbocciato l’amore. Lo avrebbe desiderato con tutto il cuore, dopo la relazione – finita molto male – con Francesco Chiofalo. Temptation Island non ha permesso a entrambi di crescere e hanno deciso, a distanza di settimane, di dividere le loro strade. Selvaggia aveva riprovato a fidanzarsi, ma la storia non è andata come avrebbe sperato: lui non era l’uomo della sua vita, quel principe azzurro che (quasi) tutte le donne sognano.

La verità sulla fine della storia di Selvaggia Roma: la confessione su Instagram

Attraverso uno sfogo su Instagram – scritto sotto al suo ultimo post – Selvaggia Roma ha spiegato che è ritornata a essere single: “Purtroppo l’orgoglio è una brutta cosa. E sicuramente non c’era amore. Perciò ho fatto la scelta di andarmene e ovviamente non mi sono sbagliata. Non è tornato”. Certo, una rottura è sempre difficile da metabolizzare, ma la ragazza è riuscita a superarla alla grande, anche perché adesso ha acquisito molte sicurezze: curare l’aspetto fisico le ha permesso di diventare una persona nuova.

Nuova vita per Selvaggia Roma dopo il periodo difficile

Sono lontani quei momenti in cui veniva continuamente massacrata. Ricordate il suo sfogo nel periodo in cui Francesco Chiofalo aveva parlato del tumore? Queste le sue parole: “Sono delusa, arrabbiata e schifata. Sono sempre stata forte ma adesso sto dubitando della mia forza. Avendo avuto attacchi anche fuori dai social”. Ora le critiche – comunque qualcuna c’è sempre – non la feriscono più. Sa chi è e quanto vale! Una donna nuova pronta a rendere il più possibile perfetta la propria vita.