Chiofalo piange disperatamente: arriva la frecciatina di Antonella Fiordelisi

Lenticchio in lacrime sui social network: la reazione dell’ex fidanzata non si è fatta attendere

Giorni difficili per Francesco Chiofalo. Lenticchio è distrutto dal dolore per la scomparsa del suo animale domestico, una maialina di nome Polpetta. La piccola stava male da tempo ma la sua morte ha sconvolto l’ex protagonista di Temptation Island. Il fidanzato di Drusilla Gucci non è riuscito a trattenere le lacrime e su Instagram ha pianto disperatamente mentre dava l’annuncio ai suoi follower.

“Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita. Questa mattina è morta la mia maialina polpetta. L’ho presa malissimo nonostante stesse male e in fin di vita ormai da tempo. Mi affiorano nella mente tutti i bei momenti passati insieme a lei. Provo un dolore indescrivibile, come avessi perso un familiare, come se fosse andata via per sempre una parte di me che non tornerà più”

Il legame tra Polpetta e Antonella Fiordelisi

Polpetta è stata adottata nel 2020, quando Francesco Chiofalo era legato ad Antonella Fiordelisi. Dopo la rottura la modella e influencer ha preferito lasciare la maialina al personal trainer romano. La notizia del decesso dell’animale non ha però lasciato indifferente la Fiordelisi, che ne ha approfittato per lanciare una frecciatina al suo ex compagno. Qualcuno ha definito Antonella insensibile per non aver detto nulla su quanto accaduto ma secondo la 23enne Chiofalo avrebbe mentito.

“Io vedo solo pazzi in giro. Ma secondo voi io non sono sensibile? Chi mi conosce sa che sono più sensibile con gli animali che con le persone. Se non parlo è perché credo che la maialina sia morta da tempo e non oggi. Chiudo il discorso. Ho passato bellissimi momenti con lei e la porterò sempre nel cuore”

Nessun commento è arrivato da parte di Francesco Chiofalo. Intanto su Instagram anche Drusilla Gucci ha voluto ricordare Polpetta, ammettendo di essere stata la prima maialina domestica con cui ha fatto amicizia. Solidarietà e vicinanza pure da parte di altri volti noti, come l’influencer Deianira Marzano.

La rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti a Temptation Island nel 2017. Lui aveva preso parte al programma con la fidanzata dell’epoca Selvaggia Roma mentre la 23enne era la tentatrice di Nicola Panico (ex di Sara Affi Fella).

La passione tra Francesco e Antonella è sbocciata solo due anni dopo, nel 2019, quando Lenticchio ha dovuto fare i conti con un tumore al cervello. La vicinanza della Fiordelisi è stata determinante per Chiofalo. La relazione tra i due è durata un paio d’anni.

Francesco Chiofalo era pronto a mettere su famiglia ma Antonella Fiordelisi, complice anche i dieci anni di meno, ha preferito spezzare questo legame d’amore. La rottura è stata piuttosto burrascosa e ha coinvolto pure i genitori di Antonella, che non hanno mai approvato la liaison con Lenticchio.