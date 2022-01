Antonella Fiordelisi, quarantena col nuovo fidanzato: prime foto, chi è

Antonella Fiordelisi, influencer 23enne resa famosa dalla sua partecipazione in qualità di tentatrice a Temptation Island nel 2017, sembra aver voltato pagina. Dopo la rottura con Francesco Chiofalo, conosciuto proprio all’interno del programma, la schermitrice, attualmente positiva al Covid-19, ha presentato su TikTok la sua nuova fiamma. Ecco con chi la Fiordelisi sta trascorrendo il periodo di quarantena.

Antonella Fiordelisi ha confermato di essere di nuovo innamorata. Il nuovo flirt era già nell’aria, ma solo adesso l’influencer ha confermato le voci. Su TikTok la 23enne si è mostrata mentre balla insieme al suo nuovo lui. L’ex di Francesco Chiofalo ha scritto di essere felice del fatto che anche lui sia positivo al virus,”costretto” quindi a stare con lei a casa tutto il giorno.

Il video è stato commentato da molti followers della Fiordelisi. Alcuni sono rimasti sorpresi del nuovo flirt: un’utente ha detto di essere “rimasta a Francesco”, mentre un’altra ha chiesto ironicamente alla ragazza: “A che numero di fidanzati siamo arrivati?”. La 23enne ha riposto dicendo, come è noto, di essersi lasciata con Chiofalo da “mesi e mesi” e di aver avuto “massimo due” fidanzati nella sua vita.

A ulteriore conferma dell’inizio della sua storia d’amore, la Fiordelisi ha condiviso ai suoi più di 200mila followers di TikTok un altro video in cui ha mostrato proprio il viso del ragazzo, scrivendo “I rumors dicono che mi sto sentendo con un ragazzo. I rumors sono veri”, con la canzone “Rumour Has It” di Adele in sottofondo. Il nuovo partner della Fiordelisi si è mostrato sorridente con una collana con un anello come ciondolo. Il ragazzo in questione, che ha commentato il video, si chiama Gianluca. Originario di Salerno, sui social si presenta come un agente di PR e mental coaching. Anche quest’ultimo ha pubblicato dei video sul suo profilo TikTok in cui si mostra innamoratissimo della sua Antonella.

Antonella Fiordelisi di nuovo fidanzata, fa sul serio?

In ogni caso la storia d’amore appena sbocciata non è ancora del tutto seria, anzi. Qualche giorno fa la Fiordelisi, ai microfoni di Trends & Celebrities, programma radiofonico di Rtl 102.5 News condotto da Francesco Fredella, ha affermato: “Mi sto frequentando con un ragazzo però per adesso nulla di ufficiale”.

L’influencer è risultata positiva al Covid-19 10 giorni fa. Nelle sue ultime Instagram stories la ragazza ha detto di non vedere l’ora di negativizzarsi e magari fare un viaggio, chiedendo ai suoi followers consigli su quale meta scegliere. Qualcuno ha menzionato Parigi, e la Fiordelisi, sognante, ha detto di voler andare “in una città romantica come Parigi con un fidanzato“. Non resta che vedere se la 23enne farà sul serio con la sua nuova fiamma e ciò che è nato come un flirt si trasformerà in una relazione solida.

Nel frattempo Francesco Chiofalo sta vivendo una nuova love story con Drusilla Gucci. La Fiordelisi, lo scorso novembre 2021, ha augurato il meglio per la nuova coppia dicendo che “sono molto carini” e mostrandosi contenta per lui.