Antonella Fiordelisi: ecco cosa pensa dell’ex Francesco Chiofalo e Drusilla

Stuzzicata dai fan su Instagram Antonella Fiordelisi ha detto la sua sulla nuova relazione dell’ex fidanzato, Francesco Chiofalo. Dallo scorso giugno il famoso Lenticchio di Temptation Island sta frequentando Drusilla Gucci, nota ai più per la partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Un amore nato per caso ma che sta diventando mese dopo mese più forte che mai tanto che il personal trainer romano ha già parlato di matrimonio e figli con l’ex naufraga del reality show di Canale 5.

Sui social network Antonella Fiordelisi si è detta felice della nuova vita del suo ex compagno:

“Sono molto carini. Sono contenta per lui, sembra una brava ragazza”

Nonostante una rottura tutt’altro che pacifica – con Chiofalo che ha pure pubblicamente attaccato il padre di Antonella – la Fiordelisi ha deciso di archiviare il passato e augurare il meglio a Francesco, che ha conosciuto a Temptation Island nel 2017. L’amore tra i due è sbocciato solo in un secondo momento, dopo che il 31enne ha scoperto di avere un tumore al cervello.

L’ex spadista, oggi modella, influencer e prezzemolina tv, è stata molto vicina a Chiofalo e l’ha amato per circa due anni. Poi, a un passo dalla convivenza, Antonella Fiordelisi ha capito di provare più un sentimento forte nei confronti di Francesco e l’ha mollato. La 23enne ha lasciato Salerno, dove è nata e cresciuta, e si è trasferita a Milano. L’ex fiamma di Selvaggia Roma continua invece ad abitare a Roma.

Ad oggi Antonella Fiordelisi è single: prima di innamorarsi di Francesco Chiofalo ha avuto un breve flirt con Ignazio Moser. La giovane ha smentito i gossip circa presunte relazioni con i calciatori Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo. Antonella ha chiarito di non aver mai avuto liaison con dei professionisti del mondo del pallone.

La storia d’amore tra Chiofalo e Drusilla

Francesco Chiofalo sogna in grande con Drusilla Gucci e ha parlato in più di un’intervista di matrimonio e figli. L’influncer non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia. E Drusilla sembra la donna giusta…La relazione procede però a distanza: Chiofalo vive a Roma, dove è nato e cresciuto, mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia. Drusilla è molto legata alla madre Stefania, che non ha esitato ad esprimere più di qualche perplessità su questa nuova relazione della figlia.