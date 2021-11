Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci ancora insieme: crisi superata

By

Lenticchio di Temptation Island e l’ereditiera in vacanza dopo l’armonia ritrovata

Continua la love story tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Insieme dalla scorsa estate, i due hanno vissuto un momento di crisi dovuto alle loro divergenze caratteriali e culturali. Una situazione di stallo che ha messo in difficoltà la coppia. Per fortuna, però, tutto è stato superato e Lenticchio e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si sono concessi una vacanza scaccia crisi.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno scelto Sharm el Sheik, in Egitto, per un viaggio rilassante e divertente. Il personal trainer ha assaggiato le pietanze del posto e con la fidanzata ha fatto una divertente escursione nel deserto. Non sono mancati i baci e le foto romantiche, prontamente postate sui social network. Lenticchio si è poi lasciato andare ad una dichiarazione importante nei confronti di Drusilla: “Ti amo”.

Drusilla è molto diversa da tutte le precedenti fidanzate di Francesco Chiofalo (le più famose sono le influencer Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi). La Gucci è una persona timida, riservata, schiva, amante della solitudine e della poesia. Un mondo interiore nuovo e tutto da scoprire per Chiofalo. Quest’ultimo ha parlato di un arricchimento personale e assicurato che la relazione con Drusilla è più che mai seria.

Una relazione davvero seria

Francesco Chiofalo non ha nascosto di sognare in grande con Drusilla Gucci e ha parlato di matrimonio e figli. L’ex star di Temptation Island – che qualche anno fa ha combattuto con un tumore al cervello – non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia. E Drusilla sembra la donna giusta…

Al momento, però, la relazione procede a distanza: Francesco Chiofalo vive a Roma, dove è nato e cresciuto, mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia. Drusilla è molto legata alla madre Stefania, che non ha esitato ad esprimere più di qualche perplessità su questa nuova relazione della figlia.

La donna ha confidato di apprezzare molto la solarità e la vivacità di Francesco Chiofalo ma di essere preoccupata per le numerose differenze con la figlia Drusilla Gucci.